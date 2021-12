DIRECT. Saint-Étienne-Rennes : Martin Terrier et les Bretons en pleine démonstration face aux Verts

L'AS Saint-Étienne reçoit le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard dimanche 5 décembre à 13h, match comptant pour la 17e journée de Ligue 1.

Les deux équipes auront à coeur de se racheter après des défaites respectives contre Brest (1-0) et Lille (2-1) mercredi. Un succès ferait le plus grand bien au club du Forez, lanterne rouge au classement et sans victoire à domicile face aux Bretons dans l'élite depuis octobre 2012.