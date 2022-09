DIRECT. Nantes-Lens : début de match animé entre Canaris et Lensois... Suivez le match de Ligue 1

Le tube de l'été va-t-il passer l'hiver ? Grande surprise du début de championnat avec 17 points (cinq victoires, deux matchs nuls, 0 défaite), le RC Lens affronte le FC Nantes, dimanche 18 septembre à 17h05 à la Beaujoire, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Victorieux contre Troyes la semaine dernière (1-0), les Sang et Or de Franck Haise devront se méfier des Canaris d'Antoine Kombouaré, revanchards après leur revers à Lorient (3-2), puis à Qarabag en Ligue Europa jeudi (3-0). La dernière confrontation entre le RC Lens et le FC Nantes s'était soldée par un spectaculaire score de parité (2-2), le 30 avril 2022 au stade Bollaert-Delelis.