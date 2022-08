DIRECT. Monaco-Lens : Benoît Badiashile réduit l'écart... Suivez le match comptant pour la 3e journée de Ligue 1

Ce devait être un tournant, ce sera peut-être un boulet. Un peu moins de deux semaines après leur défaite en prolongation (3-2) contre le PSV Eindhoven lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions, l'AS Monaco voit débarquer à Louis-II le Racing Club de Lens, samedi 20 août à 17 heures, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.

Quatre jours après cet échec traumatisant aux Pays-Bas, les Monégasques avait dû recevoir Rennes, pour le premier choc de la saison de L1. Résultat, un match nul (1-1) obtenu à 10 contre 11. Face aux Lensois, septièmes la saison passée, Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers devront se remobiliser pour repartir du bon pied.

En ce qui les concerne, les Lensois restent sur un match nul et vierge en Corse contre Ajaccio, tandis qu'ils l'avaient emporté en ouverture contre Brest à Bollaert (3-2). Un bilan plutôt positif pour le RCL, qui rêve d'Europe. Monaco n'a plus gagné face à Lens depuis 2014. À Louis-II, les Sang et Or restent sur deux victoires contre l'ASM, 3-0 en 2020 et 2-0 la saison dernière.