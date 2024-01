Direct Marseille-Strasbourg : les Phocéens mènent au score depuis la 3e minute... Suivez le match de Ligue 1

À peine deux mois après avoir croisé le fer à La Meinau, l'Olympique de Marseille et le RC Strasbourg se retrouvent déjà. Cette fois-ci, ce sera au Stade Vélodrome en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, vendredi 12 janvier. Une rencontre capitale pour les hommes de Gennaro Gattuso qui chercheront à faire oublier la prestation difficile en 32es de finale de Coupe de France contre Thionville (victoire 1-0) dimanche.

Sixième du championnat, l'OM fait peu à peu oublier ses mauvais résultats de l'automne, et reste sur une belle série de six rencontres sans défaite, grâce notamment à un Pierre-Emeryck Aubameyang enfin décisif en Ligue 1 (quatre buts et trois passes décisives sur les cinq derniers matches). En face, Strasbourg a trouvé son rythme de croisière et a remporté ses trois dernières sorties pour intégrer le top 10.

