Marseille-Lille : revivez la victoire renversante de l'OM face au LOSC

Rebond réussi pour l'OM. Défait sur la pelouse de Tottenham mercredi (2-0), l'Olympique de Marseille affrontait Lille, samedi 10 septembre à 21 heures au stade Vélodrome.

Forcément déçus après leur revers en C1, les Phocéens d'Igor Tudor ont trouvé les ressources pour se relever face au LOSC. Et il leur a fallu aller piocher d'autant plus loin qu'ils étaient menés au score après douze minutes de jeu, par des Lillois conquérants. Mais les hommes d'Igor Tudor ont ensuite redressé la barre, grâce à Alexis Sanchez. Samuel Gigot a donné l'avantage aux siens en seconde période et offert un succès mérité aux siens.