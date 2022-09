Tottenham-Marseille : réduit à dix, l’OM s’incline sur la pelouse des Spurs pour son premier match de Ligue des champions

Deux coups de tête de Richarlison en l'espace de cinq minutes, alors que l'Olympique de Marseille continuait de tenir bon, auront donc eu raison des espoirs du club phocéen. Pour son retour en Ligue des champions, mercredi 7 septembre, l'OM a craqué en fin de match sur la pelouse de Tottenham (0-2), à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la C1. Une issue frustrante, d'autant que les Spurs n'auront cadré que deux frappes et que les Marseillais avaient réalisé une première période très intéressante.

Mais ce match aura vécu un tournant, déterminant tant il a impacté le visage de cette affiche. Alors que l’OM a imposé sa patte lors des 45 premières minutes, Chancel Mbemba a été expulsé dès le retour des vestiaires (47e), pour une faute sur Heung-min Son qui se présentait seul face à Pau Lopez. Une réduction à dix contre onze évidemment préjudiciable pour les joueurs d’Igor Tudor, dès lors condamnée à faire le dos rond face à une équipe de Tottenham beaucoup plus expérimentée en C1 et finaliste de l’édition 2019.

40 – Marseille a connu sa 40e défaite en Ligue des Champions (en 74 matches), s’inclinant à 15 reprises lors de ses 16 dernières rencontres dans la compétition. Malmené. #TOTOM pic.twitter.com/NUaNR0tUi0 — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2022

Ce différentiel d’expérience - 47 matchs de C1 pour les joueurs de l’OM au coup d’envoi de la rencontre, 283 pour ceux des Spurs - n’a pourtant pas sauté aux yeux en première période. À la hauteur de l’enjeu, bien en place, les Marseillais se sont montrés agressifs à la récupération du ballon et ont longtemps gêné une équipe qui vise le haut du tableau en Premier League. Il aura finalement manqué la finition dans les trente derniers mètres adverses, et sûrement Alexis Sanchez, suspendu mercredi soir.

Luis Suarez, l’attaquant marseillais du soir, s’est en effet battu mais sa première en C1 aura été timide. L’OM n’aura donc pas su convertir sa domination en danger devant les buts d’Hugo Lloris. Le gardien français s'est montré vigilant sur l'une des seules actions marseillaises, la frappe lointaine de Mattéo Guendouzi en fin de première période (45e+1). Sur son seul trou d’air de ces 45 premières minutes, Marseille a concédé une occasion sur une contre-attaque, mais Harry Kane n’a pas trouvé le cadre (41e).

Un dernier quart d'heure en enfer

L’expulsion de Mbemba, pourtant si brillant dans le premier acte aux côtés de ses acolytes de la défense Samuel Gigot et Éric Bailly, a donc tout changé. Le match est soudainement devenu beaucoup plus compliqué pour l’OM, qui a tout de même réussi à tenir une vingtaine de minutes avant de voir les Spurs se rapprocher dangereusement de leurs buts. La première salve est ainsi venu de Dejan Kulusevski, bloqué in extremis par Bailly et Pau Lopez (64e).

Tottenham n’aura eu besoin que de deux frappes cadrées, les deux têtes de Richarlison (76e, 81e) sur lesquelles l’attaquant brésilien était beaucoup trop seul, pour donner la victoire à Tottenham. Avant l’ouverture du score, Amine Harit a eu l’occasion de créer l’exploit pour l’OM mais a manqué d’une ou deux pointures à ses crampons pour pousser le ballon au fond des filets (74e).

Le club phocéen, qui restait sur trois victoires de rang en Ligue 1, repart donc de Londres avec des regrets. Depuis 2012, l’OM en est désormais à quinze défaites sur ses seize derniers matchs de Ligue des champions. Une série terrible, que les Marseillais souhaiteront mettre à l’arrêt dès la semaine prochaine, lors de l’accueil de l’Eintracht Francfort, battu par le Sporting Portugal (0-3) dans l’autre match du groupe D. Le tout dans un stade Vélodrome certainement fier de la prestation de son équipe ce soir et prêt à retrouver la C1 pour la première fois depuis neuf ans.