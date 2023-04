Direct Lorient-Marseille : l'OM toujours sans solution... Suivez le match

Les Marseillais ont l'obligation de s'imposer en terre bretonne, dimanche, pour ne pas se laisser distancer par Lens et Paris.

Tenu en échec par Montpellier le week-end dernier au Vélodrome (1-1), l'Olympique de Marseille n'a plus le droit à l'erreur. Les hommes d'Igor Tudor se déplaceront sur la pelouse de Lorient, dimanche 9 avril, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Un voyage capital pour les Phocéens dans la course à la Ligue des champions, et pourquoi pas à celle du titre. Loin de son antre de 67 000 places, l'OM a remporté ses 8 derniers matchs de championnat. Une seule équipe est parvenue à faire mieux à l'extérieur dans l’histoire de la Ligue 1 : le club phocéen lui-même, entre février et août 2009 (9).

Les Merlus sont prévenus. Toutefois, Lorient possède aussi des arguments à faire valoir, comme ses 3 victoires sur ses 5 dernières journées de Ligue 1 à domicile (1 nul, 1 défaite). L'Olympique de Marseille devra donc redoubler d'efforts pour espérer ramener les trois points du Moustoir.