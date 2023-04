Direct Lens-Strasbourg : Frankowski ouvre le score pour des Sang et Or très remuants ! Suivez le match de la 30e journée de Ligue 1

Le RC Lens, qui reçoit Strasbourg vendredi, affiche le meilleur bilan à domicile des cinq grands championnats, 12 victoires pour un nul et une défaite.

Une forteresse. Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Lens accueille Strasbourg au stade Bollaert-Delelis, vendredi 7 avril, où il n'a perdu qu'une seule fois cette saison en championnat (0-1 contre Nice, le 1er février 2023). Mieux, aucune équipe dans les cinq grands championnats n’a remporté plus de matchs à domicile que les Sang et Or en 2022/2023 (12 victoires pour un nul et une défaite). Le succès lensois à Rennes (1-0), acquis chez un concurrent direct, a par ailleurs permis aux Artésiens de ravir la deuxième place du championnat à l'Olympique de Marseille, freiné par Montpellier (1-1).

En face, les Strasbourgeois (16e, 26 points) espèrent déjouer tous les pronostics pour prendre leurs distances avec le premier relégable, l'AJ Auxerre (17e, 26 points). La formation alsacienne, défaite la semaine dernière à Monaco après avoir mené au score (4-3), est condamnée à l'exploit dans la forteresse lensoise.