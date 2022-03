DIRECT. Brest-Marseille : les Bretons réagissent, l'OM reste aux commandes... Suivez le dernier match de la 28e journée de Ligue 1

Marseille cale ces derniers temps en Ligue 1. Les joueurs de Jorge Sampaoli restent sur trois matchs sans victoire, dont deux défaites à domicile face à Monaco et Clermont. Cette mauvaise passe leur a fait perdre leur deuxième place au profit de Nice. Les Olympiens entendent repartir de l'avant à Brest, dimanche 13 mars lors de la 28e journée du championnnat, en surfant sur leur bonne prestation face à Bâle (victoire 1-0) en Europa League conférence.

En face, Brest vient de s'imposer face à Lens (1-0) et a pris le large sur la zone rouge. Par ailleurs distancés pour la course à l'Europe, les joueurs de Michel Der Zakarian se dirigent vers une fin de saison tranquille dans le ventre mou de la Ligue 1. Au match aller, les Bretons avaient surpris les Marseillais au Vélodrome en s'imposant 2-1 grâce à Romain Faivre et Franck Honorat.