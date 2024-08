"Un joueur important pour cette saison et celles à venir" : à Varsovie, les supporters du Real Madrid satisfaits du premier match et du premier but de Kylian Mbappé

Le Real Madrid est entré dans l'histoire en remportant sa sixième Supercoupe d'Europe mercredi, contre l'Atalanta Bergame. Pour son premier match avec la "Maison Blanche", Kylian Mbappé a marqué son premier but et ravi les fans madrilènes.

Un premier match et déjà un premier but. La soirée de Kylian Mbappé, pour son baptême avec le Real Madrid, s'est déroulée idéalement mercredi 14 août. L'attaquant star de l'équipe de France a remporté un premier trophée sous ses nouvelles couleurs, remportant la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame (2-0). De quoi s'attirer les louanges des supporters madrilènes présents à Varsovie, où avait lieu le match.

"Mbappé a marqué son premier but avec le Real. C'est un joueur important pour le club, pour cette saison et celles à venir", "Fantastique, magnifique, inoubliable" : sur le parvis du stade national de Varsovie, les réactions des supporters sont dithyrambiques.

Sur les traces de ses idoles

Après un départ difficile du Paris Saint-Germain l’été dernier, l’enjeu était de taille pour l’attaquant qui a rejoint le Real Madrid il y a un mois seulement. Ce club où se sont illustrés certaines de ses idoles, comme Zinédine Zidane ou Cristiano Ronaldo. Mais le Madrilène n’a pas à rougir de sa performance de mercredi et de son but en deuxième mi-temps. Avec ses nouveaux coéquipiers, ils ont marqué l'histoire en faisant du Real Madrid le premier club à remporter six fois la Supercoupe d'Europe.

"Avec lui, on espère encore gagner la Liga, la Ligue des Champions et tout le reste." Ivan, supporter du Real Madrid à franceinfo

"Je pense qu’au début c’était dur pour lui, mais en deuxième période, Vinicius, Bellingham, et lui se sont bien coordonnés et ont créé de belles occasions", tempère Ivan, venu de Madrid et certain que le Français va trouver sa place dans l'équipe.

En attendant de pouvoir fouler la pelouse du stade Santiago Bernabeu et d’enregistrer de nouveaux records, le champion du monde 2018 peut déjà savourer cette Supercoupe, comme un avant-goût de sa carrière espagnole.