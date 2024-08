Kylian Mbappé a saisi la LFP et la FFF pour réclamer plus de 55 millions d'euros au PSG

Le joueur demande à son club précédent, qu'il a quitté cet été pour le Real Madrid, de lui verser des salaires et des primes "impayés".

L’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a sollicité les instances du football français pour récupérer des salaires et primes "impayés" auprès du Paris Saint-Germain, a appris la direction des sports de Radio France via plusieurs sources proches du dossier mardi 20 août, confirmant une information du Monde.

Kylian Mbappé a ainsi saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) et l’UEFA par l’intermédiaire de la Fédération française de football (FFF). Le champion du monde 2018 réclame un peu plus de 55 millions d’euros brut de salaires du mois d’avril, de mai et de juin, ainsi que des primes qu’il aurait dû percevoir avec PSG.

L'accord à l'amiable a fait long feu

Une lettre de mise en demeure a été envoyée dans un premier temps au club parisien, mais les négociations entre les deux parties n’ont pas évolué, le PSG estimant que des engagements avaient été pris entre le joueur et le club.

"On a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir", avait ainsi déclaré Kylian Mbappé en janvier dernier. Un accord dans lequel il acceptait de renoncer à des primes et salaires. Accord qui a fait long feu.

Deux courriers envoyés

Deux courriers ont donc été envoyés, le premier le 8 août à la commission juridique de la LFP, un autre le 13 août auprès de la Fédération française de football pour informer l'Union des associations européennes de football (UEFA).

Contacté, le Paris Saint-Germain n’a reçu "aucune notification" de la part de la Ligue de football professionnel ou de la Fédération française de football à ce sujet. Par ailleurs, le club "souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours, qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois, et le club continue de s’engager respectueusement sur le sujet". Si aucune solution n’est trouvée, Kylian Mbappé se réserve le droit de porter l’affaire devant les prud’hommes.