Football : "Hala Mbappé", "Mbappé d'Or", "le mariage du siècle"... La revue de presse après le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Après des mois de tractations, le club ainsi que le joueur l'ont officialisé, lundi 3 juin, dans une série de tweets, avant sa présentation qui interviendra après l'Euro de football (14 juin-14 juillet). Une arrivée qui a fait réagir la presse française, espagnole mais aussi logiquement internationale, mardi 4 juin.

L'Equipe titre "Hala Mbappé !" avec une photo du joueur enfant arborant un survêtement du Real Madrid, en référence au slogan "Hala Madrid!" entonné par les fans de la "Maison Blanche". "Le début d'une nouvelle histoire pour l'attaquant français qui rejoint le club de ses rêves", poursuit le quotidien.

🗞️ « ¡ Hala Mbappé ! »



Le Parisien de son côté, n'a pas fait sa Une dessus, y plaçant un encadré sur "Les dessous de son arrivée au Real Madrid". Le quotidien francilien, qui rappelait la veille dans son papier d'annonce "le secret le moins bien gardé de ces derniers mois, peut-être même de l'histoire du football", parle d'un "mariage du siècle" qui "marque l'histoire du football français".

La presse espagnole ravie, la presse anglaise plus discrète

De l'autre côté des Pyrénées, l'annonce a fait forcément été reçue en grande pompe. AS, quotidien madrilène, titre "Enfin Mbappé", signe que l'attente a été très longue jusqu'à cette annonce. Autre média espagnol de référence, Marca titre un photomontage du Français avec un maillot du Real en montrant l'écusson : "Ce dont tu as rêvé." Le quotidien s'est lui même fendu d'une revue de presse ironique, titrant : "Séisme mondial : la réaction en Catalogne, en France ils ont abandonné."

De son côté, Sport n'a pas fait sa Une sur ce transfert, mais lui a quand même trouvé une place : "Madrid revient sur la route des Galactiques : ils signent Mbappé." De son côté, Mundo Deportivo rappelle au passage l'interminable feuilleton qui a mené à l'arrivée du Français. "Cette arrivée est le dernier chapitre d'une série sans fin, avec des rebondissements scénaristiques inattendus plus typiques des intrigues hollywoodiennes", a poursuivi le média dans son édition numérique.

Dans les autres pays, la presse anglaise n'en a pas fait ses choux gras, se contentant souvent d'une annonce factuelle comme pour Sky Sports. Dans son édition numérique, The Guardian l'a lui relégué au milieu d'autres informations. Sur son site, la BBC souligne que cette arrivée "est susceptible d'amener une nouvelle ère Galactique au club, étant donné la perspective passionnante de le voir aligné aux côtés des attaquants brésiliens Vinicius Jr, Rodrygo et Endrick, ainsi que du milieu de terrain anglais Jude Bellingham." Enfin, The Independant précise lui que cette annonce "conclut une des sagas les plus longues du football moderne et va ajouter encore un peu plus de talent aux champions d'Europe."

En Italie, La Gazzetta dello Sport n'en a pas fait sa Une non plus, lui préférant un encadré titré "Mbappé d'Or", en référence à son contrat et son rêve d'être Ballon d'Or. "Carlo Ancelotti a un Galactique en plus", appuie le quotidien transalpin. Tuttosport ajoute lui que l'annonce a fait crasher le site du club madrilène tant il a été consulté dans les minutes qui ont suivi. "Mbappé au Real Madrid, c'est officiel : l'annonce fait crasher le site".

En Allemagne, Kicker semble lui aussi soulagé : "La saga-transfert est terminée : Mbappé rejoint le Real Madrid". Au Portugal, A Bola rappelle lui ses liens avec la star nationale Cristiano Ronaldo, idole du Real Madrid et qui l'a félicité.