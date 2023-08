"Essentiel de le garder", "qu'il parte"... les supporters du PSG divisés sur la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe parisien

Au Paris Saint-Germain, le feuilleton sportif de l’été a trouvé son dénouement. Après de longues semaines de conflit, Kylian Mbappé réintègre finalement le groupe. Les supporters parisiens ont des avis bien tranchés sur ce retour.

"Kylian is back". La nouvelle ne laisse pas indifférents les supporters, dimanche 13 août, alors que le Paris Saint-Germain indique que le capitaine de l'équipe de France est réintégré dans "l'équipe première d'entraînement", après des semaines de crise. Deux mois après la fameuse lettre de Kylian Mbappé annonçant au club sa volonté d'aller jusqu'au bout de son contrat, qui court jusqu'en juin 2024, et de ne pas activer la clause qui lui permettait de le prolonger de manière unilatérale, le divorce semble finalement abrogé. "Après des discussions très constructives et positives", souligne le club dans son communiqué, l'attaquant vedette reste - ou plutôt réintègre finalement - le groupe parisien. Côté supporters, les avis sont bien tranchés : il y a les pour, et les contres.

>> PSG : de la lettre de Kylian Mbappé à sa réintégration dans le groupe, on vous résume le conflit entre le capitaine des Bleus et son club

Dans les rues de Paris, beaucoup de fans du Paris Saint-Germain sont heureux suite à cette décision. Pour Idriss, conserver Kylian Mbappé au PSG est une chance pour le club. "Sur le plan sportif, un joueur de son niveau, c'est essentiel de le garder", dit-il. Ce supporter n'a qu'un souhait : remporter la ligue des champions grâce à Kylian Mbappé.

"Je pense qu'on a encore une saison avec lui pour essayer d'aller chercher la Ligue des champions, puisque c'est l'objectif principal." Idriss, supporter du PSG à franceinfo

Paris a besoin de Kylian Mbappé. C'est aussi l'avis de Nicolas, qui veut croire que le joueur en a aussi conscience. "Ce qui l'a peut-être fait changer d'avis, c'est l'arrivée de Ousmane Dembelé, et la structuration autour d'un vrai coach. Cela a fait pencher la balance pour que ça puisse faire une association intéressante."

"Franchement, je préfère qu'il parte"

Des retrouvailles qui vont assurément peser lourd dans la compétition cette année, mais qui fatiguent déjà d'autres supporters parisiens. Après ce nouvel été de polémiques, Adil aurait préféré voir Mbappé quitter le navire. "Franchement, moi je préfère qu'il parte. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour tout le monde. Mbappé, Mbappé, Mbappé... C'est trop, ça fait des années... Il faut construire une équipe autour d'autres joueurs". Mais face à Lorient au Parc des Princes samedi soir, les autres joueurs n'ont pas encore montré d'automatismes et le Paris Saint Germain a du se contenter d'un match nul 0-0.