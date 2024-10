Enquête pour viol à Stockholm : Kylian Mbappé n'est "pas affecté" par les soupçons qui pèsent sur lui, selon son entraîneur au Real Carlo Ancelotti

Plongé dans une affaire de viol après un dépôt de plainte à Stockholm où il se trouvait avec son entourage sans que son nom ne soit cité par la justice pour le moment, Kylian Mbappé "n'est pas affecté du tout" par les soupçons qui pèsent sur lui. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti, interrogé en conférence de presse, vendredi 18 octobre.

"Pour le moment, ce ne sont que des spéculations, a rappelé l'Italien. Je vois le joueur tous les jours, il travaille très bien, il est heureux, et je ne le sens pas affecté du tout, il est très enthousiaste."

"Il est content et avait besoin de ces 15 jours de repos"

"Les jours de repos de Mbappé étaient les siens et je me fiche de savoir où les joueurs peuvent se reposer. Il n’a pas besoin de demander l’autorisation à qui que ce soit", a ajouté le technicien pour répondre aux critiques sur le voyage au Français en Suède alors que l'équipe de France, dont il est le capitaine, jouait deux matchs. Pour Carlo Ancelotti, ces jours de repos lui ont été bénéfiques : "Kylian Mbappé se sent très bien, il est content et avait besoin de ces 15 jours de repos. (...) C'est un joueur différent d'avant la trêve internationale, ça se voit", a complété le technicien.

Kylian Mbappé pourrait rejouer dès demain face au Celta Vigo en Liga, avant d'accueillir le Borussia Dortmund en Ligue des champions la semaine prochaine.