Séjour de Kylian Mbappé à Stockholm : ce que l'on sait de l'enquête ouverte pour "viol" et qui vise le joueur, selon des médias suédois

L'entourage du joueur dénonce une "rumeur calomnieuse". Kylian Mbappé est dans la tourmente après son passage, la semaine du 7 octobre, à Stockholm, en Suède. Trois journaux suédois affirment en effet que la star du ballon rond est citée, voire directement visée selon deux d'entre eux, par une enquête pour "viol et agression sexuelle". Contactée par franceinfo, la police de Stockholm n'a souhaité "ni confirmer ni infirmer" ces informations. De son côté, l'attaquant français a dénoncé, lundi 14 octobre, une "fake news" diffusée juste avant une audience de la commission de la Ligue de football professionnel dans le litige financier qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

Deux journaux évoquent une plainte pour un viol commis à Stockholm, où le joueur a séjourné

Tout est parti d'un article du quotidien suédois Aftonbladet. D'après ce journal, Kylian Mbappé, absent lors des récents matchs de l'équipe de France, se trouvait, dans la soirée du jeudi 10 octobre, avec un groupe de personnes au restaurant Chez Jolie, un établissement de la capitale suédoise, avant de se rendre au club "V" où ils ont rencontré d'autres personnes. Un séjour d'ordre privé. Selon une plainte qu'Aftonbladet affirme avoir consultée, un viol a été commis jeudi soir "dans le centre de Stockholm". "La police s'est saisie de la plainte samedi après que la femme s'est fait soigner", ajoute le quotidien. Selon des photos publiées par Aftonbladet, la police était lundi devant l'hôtel où séjournaient Kylian Mbappé et son entourage, dont le défenseur du PSG prêté au club allemand de Leverkusen, Nordi Mukiele.

Alors qu'Aftonbladet ne cite pas Kylian Mbappé comme potentiel suspect de ce viol, le quotidien Expressen affirme pour sa part que la star française est bien visée par l'enquête de la police suédoise pour "viol et agression sexuelle". Selon le journal suédois, l'attaquant français est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette enquête, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Un troisième journal, SVT Nyheter, affirme également avoir consulté des documents qui "montrent qu'une plainte pour viol a été déposée après la visite de la star du football en Suède" et que Kylian Mbappé est "raisonnablement suspect".

La justice suédoise confirme qu'une enquête est "en cours", sans mentionner Kylian Mbappé

Une enquête pour "viol" est en cours sur des faits survenus dans un hôtel du centre-ville de Stockholm après le séjour de Kylian Mbappé et son entourage dans la capitale suédoise, a confirmé mardi le parquet suédois sans citer de nom. "A la suite de la publication dans les médias [d'informations autour d'un] viol suspecté à Stockholm, la procureure peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police" et qu'"une enquête" est en cours, a précisé le parquet dans un communiqué.

Contactée par franceinfo, la police de Stockholm, de son côté, n'a souhaité "ni confirmer ni infirmer" ces informations. "En général, si nous avons reçu une plainte et décidé de mener des interrogatoires et que nous le faisons savoir [au public], il se peut que les personnes impliquées dans l'affaire prennent des mesures qui retardent et compliquent l'enquête", a expliqué à l'AFP Carina Skagerlind, porte-parole.

L'ancien attaquant dénonce une "fake news" à la veille d'une audience sur le litige financier qui l'oppose au PSG

L'entourage de la star est venu à sa rescousse. "Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du médias suédois Aftonbladet, explique-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable." Et de prévenir : "Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de [l']image [de Kylian Mbappé], toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée."

Sur le réseau social X, Kylian Mbappé s'est dit victime d'une "fake news" et s'est étonné de la date à laquelle celle-ci a circulé. "Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard", s'est insurgé le joueur du Real Madrid.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Kylian Mbappé établit ainsi un lien entre les articles des journaux suédois et l'audience programmée mardi à 15 heures devant une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) dans le différend financier qui l'oppose au PSG. L'ancien attaquant parisien réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes. De son côté, le PSG affirme qu'un accord avait été conclu avec le joueur en août 2023 pour qu'il renonce à une partie de ses primes après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois.

A la question de savoir s'il avait connaissance d'une plainte à l'encontre de Kylian Mbappé, son entourage a répondu "non" à l'AFP.

De son côté, le PSG "préfère ignorer" le sous-entendu de Kylian Mbappé et dit "garder sa classe et sa dignité", a appris franceinfo auprès d'une source proche du club parisien.

Didier Deschamps s'inquiète des conséquences de l'affaire pour l'équipe de France

Après la victoire de son équipe de France contre la Belgique (2-1) en Ligue des nations, lundi, Didier Deschamps a été interrogé sur ces informations de presse liant Kylian Mbappé à cette affaire de viol en Suède. "Ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe de France", a regretté le sélectionneur, affirmant qu'il ne comptait pas échanger avec son capitaine là-dessus. "Il est assez grand pour savoir communiquer", s'est-il justifié.

"Je vous le redis, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut, mais il y a un environnement négatif" autour des Bleus, a poursuivi Deschamps, demandant aux journalistes en conférence de presse : "Attention quand vous reprenez des choses. Il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi, mais ça arrive tellement de fois..."