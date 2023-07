Avenir de Kylian Mbappé au PSG : l'UNFP dénonce une "situation incroyable" et se dit "prêt à défendre" l’attaquant parisien

Kylian Mbappé a été mis à l'écart par le PSG de sa tournée au Japon, alors que l'attaquant n'a pas encore prolongé son contrat.

"On est dans un truc de fou !" Philippe Piat, le président de l'UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnel, dénonce samedi 22 juillet sur franceinfo la situation de Kylian Mbappé, mis à l'écart par le PSG. Le capitaine parisien a été privé de la tournée du club au Japon en raison du flou qui entoure son avenir. Son contrat arrive à son terme en juin prochain, mais l'attaquant n'a toujours pas prolongé. Pour le PSG, il est hors de question de le voir partir gratuitement en 2024. Soit il signe un nouveau contrat, soit il part.

>> Foot : trois questions pour comprendre le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG

"Quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée, qui va se terminer l'année prochaine, et qui veut le respecter, tout d'un coup, ou il est mis à l'index, ou il est écarté", s'étonne Philippe Piat. "C'est quelque chose qui est incroyable."

L'UNFP évoque un précédentil y a deux ans

"Nous sommes prêts à défendre le joueur si l'occasion se présente", assure le président de l'UNFP. Philippe Piat rappelle que, "dans le règlement", les clubs ont le droit de gérer leur effectif "de la manière qu'ils estiment bien jusqu'au 1er septembre". Mais il précise qu'à partir du 1er septembre, "le club ne pourra plus gérer son effectif sans tomber dans l'illégalité".

Le patron de l'UNFP estime que l'attaquant parisien souhaite "terminer son contrat" qui prend fin en 2024. "Si son désir c'est de ne pas prolonger, on n'a pas à lui faire des menaces pour qu'il prolonge." Philippe Piat évoque "un précédent" au PSG. "Il faut se rappeler qu'il y a deux ans, avec Adrien Rabiot, ça a été le cas. Après, le Paris Saint-Germain s'en est mordu les doigts d'avoir agi comme ça." Adrien Rabiot qui, "maintenant, fait les beaux jours de la Juventus".

Une forme de harcèlement moral selon l'UNFP

Plus globalement, l'UNFP vise aujourd'hui tous les clubs qui mettent en place ce que l'on appelle un "loft". C'est le fait de mettre à l'écart du groupe professionnel des joueurs sous contrat qu'on veut voir partir. Ils s'entraînent de leur côté. C'est une manière pour les clubs de faire comprendre à ces joueurs qu'ils ne sont plus les bienvenus. Selon le syndicat, l'an dernier, 187 joueurs de ligue 1 se sont retrouvés à un moment ou à un autre, dans cette situation.

En Ligue 1 et en Ligue 2 actuellement, "plus de 150 joueurs sont 'loftés'", détaille Philippe Piat. Selon l'UNFP, "une quinzaine" de joueurs"se sont plaint auprès de la commission juridique de la Ligue pour faire respecter leur contrat". Mais d'autres "ne le font pas", et attendent le soutien du syndicat car "ils ont peur d'être blacklistés et d'avoir des répercussions négatives. Ils espèrent que les choses vont s'arranger".

L'UNFP considère ces pratiques comme du "harcèlement moral". C'est déjà le cas pour "trois joueurs", assure Philippe Piat. "Nous avons souhaité que le ministère des Sports en prenne acte. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas." Mais il espère que, comme Kylian Mbappé est "la star mondiale, peut être que ça va bouger un peu mieux que jusqu'à présent".