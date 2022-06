France-Danemark : Benzema et Kanté en jambes, Griezmann discret... Les notes de la défaite des Bleus en Ligue des nations

Malgré l'ouverture du score de Karim Benzema, les Bleus ont été renversés par le Danemark (1-2), vendredi 3 juin, lors de leur premier match en Ligue des nations. Tout n'est pas à jeter dans cette défaite, mais les Français ont affiché des prestations inégales. Franceinfo: sport livre son carnet de notes.

Hugo Lloris : 6/10

Le gardien des Bleus a été attentif sur le seul ballon à négocier dans le premier acte (42e). Abandonné par ses défenseurs sur le premier but, Lloris a été décisif sur une lourde frappe de Skov Olsen (71e). Il s'est rapidement couché pour stopper une frappe à bout portant d'Eriksen (86e). Pas aidé par sa défense, il a été impuissant sur la lourde frappe victorieuse de Cornelius (88e).

Théo Hernandez : 3/10

Offensivement, ses montées incessantes n'ont pas eu l'effet escompté, malgré plusieurs bons centres. Toujours disponible, il s'est dépensé sans compter. Et à l'arrivée, la lucidité lui a peut-être fait défaut sur les deux buts de Cornelius, où il commet deux erreurs d'alignement fatales. Pas assez réactif, non plus, sur une occasion d'Eriksen.

Lucas Hernandez : 4/10

Le Bavarois s'habitue à ce rôle de central gauche. Il s'est moins projeté que Koundé. Peu mis à contribution, il a d'abord été serein. Mais sur le premier but, même si la faute est partagée avec son frère, il ne suit pas Cornelius. Comme ses compères de l'arrière-garde, moins serein après la blessure de Varane.

Raphaël Varane : 6/10

Cette soirée aurait pu être très tranquille pour le Mancunien, peu sollicité. Il est bien intervenu en dernier ressort sur de rares contre-attaques adverses (43e, 49e). Mais Varane s'est blessé à la cuisse gauche sur une passe en retrait anodine (60e). Le réveil danois n'est sans doute pas étranger à sa sortie. Il a été remplacé par William Saliba, adroit dans les airs mais totalement dépassé sur le deuxième but de Cornelius (88e).

Jules Koundé : 4/10

Il a joué dans un rôle hybride de défenseur central sans ballon et latéral droit avec ballon. Cueilli à froid d'entrée, il ne suit pas Joakim Maehle sur le poteau danois (3e). Il a encore été devancé par le latéral de l'Atalanta (43e), sans conséquence. Plutôt sûr par la suite, ses projections offensives n'ont pas abouti, malgré un bon centre (90e). Remplacé par Moussa Diaby (90e+1).

Kingsley Coman : 3/10

Parfois utilisé comme piston au Bayern, Coman prend ses marques à ce poste qui n'est pas le sien. On l'a globalement moins vu que son pendant Théo Hernandez. Bien muselé par Maelhe. Ses quelques oublis défensifs n'ont pas été préjudiciables. Il a été remplacé par Jonathan Clauss (90e+1), dont la lourde frappe n'a pas fait mouche (90e+6).

N'Golo Kanté : 6/10

On l'a d'abord vu en projection sur le côté droit. Il a délivré deux bons centres à Benzema, qui auraient pu se muer en passes décisives (12e, 47e). Ménagé cette saison par Thomas Tuchel, Kanté a été l'un des Français les plus frais vendredi soir. Il a coupé plusieurs contres danois et aurait pu être le héros de la soirée. Mais son enroulé puissant du droit a frappé le poteau (80e).

Aurélien Tchouaméni : 5/10

Autoritaire au milieu du terrain, le Monégasque a gratté plusieurs ballons dans le premier acte. Une petite alerte sur sa cheville (48e), sans conséquence. Il a pris ses responsabilités sur une frappe au-dessus (55e). Tchouaméni progresse, mais sa baisse de régime de l'entrejeu a coïncidé avec le réveil danois. Il ne monte pas assez vite sur Hojbjerg, passeur décisif sur le premier but.

Antoine Griezmann : 4/10

En dehors d'une frappe très lointaine mais cadrée (9e), Griezmann n'a pas pesé. Une bonne ouverture pour Benzema (13e), un coup-franc au-dessus (73e), mais entre les deux, le Colchonero s'est éteint. Il a essayé, mais lui aussi est émoussé par cette longue saison. Il n'a pas pris le jeu à son compte et perdu cinq de ses six duels. Remplacé par Adrien Rabiot (77e).

Kylian Mbappé : 3/10

Un bon relais avec Karim Benzema, même si le but a été refusé au Madrilène (15e) pour hors jeu. Pas assez tranchant sur une frappe enroulée à l'entrée de la surface (30e). Discret, il n'a pas pesé face au bloc bas danois. Mbappé n'a réussi aucun dribble, gagné aucun duel et termine avec huit ballons perdus. Légèrement touché au genou, il est remplacé à la pause par Christopher Nkunku (6/10). Le joueur de Leipzig s'est immédiatement illustré par un superbe relais sur le but de Benzema (51e). Remuant par la suite, comme en atteste une frappe cadrée (82e).

Karim Benzema : 7/10

Une semaine après son but refusé en finale de C1, on a cru que l'histoire se répétait après un bel échange avec Mbappé (15e). Il s'est rattrapé sur un excellent relais de Nkunku, non sans éliminer trois Danois (50e). Frustré par Schmeichel (47e) et contré par un défenseur après - déjà - un festival technique (12e). Pas grand chose à reprocher au Madrilène, toujours constant dans l'effort.