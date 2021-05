Entre surprise et exaltation, la presse française salue le retour de Karim Benzema chez les Bleus

La presse française a salué mercredi 19 mai le grand retour de Karim Benzema sous le maillot bleu et les espoirs d'une attaque de feu qu'il fait naître à moins d'un mois du début de l'Euro. Tour d'horizon des médias français.

Benzema rappelé par Didier Deschamps, c’est "La surprise du chef" qui s’affiche en Une de L’Equipe. "Une des plus grandes de ces trente dernières années", s’enflamme Vincent Duluc dans son édito qui ajoute : "Il était donc possible de se parler, de se pardonner, de faire un pas l’un vers l’autre", comme pour mieux souligner l'atmosphère polaire d’une situation qu’on croyait "gravée dans le marbre". Ce "Benzema déconfiné" fait également la Une du Parisien-Aujourd’hui en France. Le "come-back inouï" du Madrilène chez les Bleus est le résultat d’une "politique de la main tendue" par son sélectionneur, encensé pour avoir ressorti du congélateur l’enfant terrible de la banlieue lyonnaise.

"Un geste aussi fort que symbolique"

"Cette réconciliation, voulue et mûrie par Didier Deschamps, indique encore un peu mieux l’homme qu’est le sélectionneur, sensible, ouvert, guidé par l’intérêt collectif et non enfermé dans les considérations personnelles", écrivent Dominique Sévérac et Harold Marchetti. "Enfin !" savoure de son côté La Provence qui espère que les Français se réconcilieront aussi sur le cas Benzema. "Paria ou pas. Passé tumultueux ou pas. Un geste aussi fort que symbolique" que chacun devrait donc méditer un verre à la main. "Le sujet ne manquera pas d’alimenter les conversations sur les terrasses", prédit Alexandre Jacquin dans son édito.

Dans le grand ouest, le retour de KB se fait plus discret à côté du "grand jour" de la réouverture des terrasses, bars, restaurants, et des lieux de culture en France. Dans sa double page intérieure sur les 26 pour l’Euro, Le Télégramme évoque "deux planètes qui se sont subitement alignées". On pourrait aussi appeler cela le légendaire pragmatisme du sélectionneur qui doit affronter quelques incertitudes au sujet de ses autres attaquants. Sur le terrain, le retour du Madrilène en Bleu c’est "la promesse d’une attaque de rêve" avec le trio Benzema - Mbappé - Griezmann affirme Aujourd’hui en France. "Un triangle d’or", une "armada offensive exceptionnelle" qui fait saliver L’Equipe.

Reste à trouver la bonne animation et le bon équilibre. Un nouveau chantier commence pour Didier Deschamps qui a commencé par abattre un mur entre lui et Benzema.