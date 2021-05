Euro 2021 : Karim Benzema rappelé, la surprise Jules Koundé... Voici la liste des 26 joueurs appelés en équipe de France par Didier Deschamps

Plus personne n'y croyait, pas même ses adorateurs les plus fidèles. La rupture paraissait consommée. Mais la rumeur a enflé en quelques heures mardi 18 mai, devenant de plus en plus crédible jusqu'à l'annonce officielle. Karim Benzema jouera l'Euro 2021 avec l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid a été rappelé par Didier Deschamps dans sa liste de 26 joueurs pour la compétition dévoilée lors du journal de 20h de TF1 et M6.

L'heure du pardon

Le sélectionneur des Bleus a sifflé la fin de plus de cinq années de rejet et de mêmes questions répétées ad nauseam. Celui qui n'a plus été vu depuis un succès 4-0 lors d'un match amical contre l'Arménie en 2015 (avec deux buts et une passe décisive) évoluera donc aux côtés des autres stars de l'équipe de France. Toutes tiendront leur place, de Kylian Mbappé à Antoine Griezmann, en passant par Paul Pogba.

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

Au milieu de son groupe d'habitués, Deschamps a surpris en appelant le défenseur du FC Séville Jules Koundé pour "sa très bonne saison et sa polyvalence" lui permettant de jouer arrière droit. Le sélectionneur a également préféré Marcus Thuram à Anthony Martial, insuffisamment remis de sa blessure au genou contractée contre le Kazakhstan. Corentin Tolisso est également de retour dans la liste, lui qui est revenu le week-end dernier après une absence de trois mois.

Du groupe choisi lors du dernier rassemblement en mars, quatre joueurs ont disparu de la liste. Comme Martial, Ferland Mendy est actuellement blessé et indisponible jusqu'à la fin de la saison avec le Real Madrid. Les deux autres perdants sont le gardien Alphonse Areola et le milieu Tanguy Ndombele.

La liste des 26

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Défenseurs : Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Léo Dubois, Jules Koundé

Milieux : Paul Pogba, N'Golo Kanté, Moussa Sissoko, Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Corentin Tolisso

Attaquants : Kylian Mbappé, Karim Benzema, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Marcus Thuram