Supercoupe d’Italie : la Juventus en quête d’un trophée pour se donner de l’air

Malgré une bonne période en championnat, la Juventus est loin de ses objectifs et affronte l’Inter Milan mercredi soir à l’occasion de la Supercoupe d’Italie.

La nouvelle officialisée lundi a ému l’ensemble du football italien. Grand artisan de la victoire de la Squadra Azzura à l'Euro l’été dernier, Federico Chiesa va passer le reste de la saison sur le flanc après s’être blessé aux ligaments le week-end dernier en championnat. L’Italie devra ainsi se passer de lui pour les barrages de la Coupe du monde en mars. La Juventus, de son côté, est encore plus embêtée car elle va devoir faire sans l’un de ses meilleurs joueurs pendant de long mois. À commencer par ce mercredi 12 janvier face à l’Inter Milan, à l’occasion de la Supercoupe d’Italie.

Ce duel pour un trophée va se jouer entre la Juve, club le plus populaire d’Italie, et son fossoyeur, l’Inter, qui a mis fin l’an dernier à sa série de neuf titres consécutifs en Serie A. Depuis la fin de cette hégémonie, la Vieille Dame vacille. Après une très décevante 4e place l’an dernier, la saison 2021-2022 devait être celle de la reconquête pour la Juve, incarnée par le retour sur le banc de Massimiliano Allegri, vainqueur de cinq Scudetti avec le club entre 2015 et 2019.

C’est pourtant une nouvelle saison de galères que traverse le club de Turin. À l’image de cette grave blessure de Chiesa, venue ternir une victoire obtenue à l’arraché dimanche soir sur la pelouse de l’AS Roma (4-3), au terme d’un scénario totalement fou qui a vu la Juve être menée 3 buts à 1 avant de revenir. Un succès venu confirmer la meilleure période que traverse la Juve ces dernières semaines, avec sept matchs sans défaite en championnat.

Federico Chiesa s'est blessé au genou face à l'AS Roma, le 9 janvier (GIUSEPPE MAFFIA / NURPHOTO)

Trois joueurs décisifs absents contre l'Inter

Ce fragile équilibre pourrait cependant se voir impacté par l’absence longue durée de Chiesa. "C’était l’âme de cette équipe. Le perdre à ce moment-là, au moment où la Juve reprend du poil de la bête, ça va forcément mettre un coup derrière la tête", assure Guillaume Maillard-Pacini, spécialiste du football italien. Contre l’Inter ce mercredi soir, la Juve va devoir faire sans Chiesa, mais également sans Matthijs de Ligt et Juan Cuadrado, tous les deux suspendus.

"Ce sont tout simplement les trois meilleurs joueurs de la Juve depuis le début de la saison", souligne Johann Crochet, correspondant en Italie pour RMC Sport. Mais même en leur présence, la Juve apporte peu de garanties depuis le début de la saison. L’attaque est en berne : avec 32 buts inscrits en 21 matchs de championnat, la Vieille Dame réalise son pire exercice offensif depuis la saison 1999-2000, à pareille époque de l’année.

"L’attaque, c’est le gros chantier de la Juve", soutient Guillaume Maillard-Pacini. Et si le club piémontais trouve si peu le chemin des filets, c’est parce que "avec Allegri, il n’y a pas la volonté de développer du jeu, mais davantage de se reposer sur des individualités qui vont faire des différences devant", à en croire Johann Crochet. Chiesa, avec sa puissance et sa détermination, représentait ainsi l’un des joueurs clés de la Juve.

Dybala, leader boîteux

Paulo Dybala, décisif face à la Roma le week-end dernier, l’est également. Mais depuis le début de la saison 2020-2021, l’Argentin n’a disputé que 37% des minutes jouées par son club toutes compétitions confondues. La Juventus tâtonne donc dans le secteur offensif, orpheline de Cristiano Ronaldo parti l’été dernier, au moment d’affronter l’Inter Milan. Le dernier champion d’Italie représente bien le "virage offensif qui a fait évoluer les mentalités en Italie". "Les supporters s’attendent à ce que les équipes prônent du beau jeu dorénavant", assure Guillaume Maillard-Pacini.

0 - C'est seulement la 2e fois lors de ses 52 dernières saisons en Serie A que la Juventus ne remporte aucun de ses 3 premiers matches d'un exercice dans l'élite, après 2015/16. Bloqué. pic.twitter.com/1L03y25H3M — OptaJean (@OptaJean) September 11, 2021

À contre-courant, Allegri reste campé sur ses positions depuis son retour. Sans remise en question, avec la certitude de pouvoir gagner comme il l’a déjà fait par le passé avec la Juventus. Pourtant, la Vieille Dame n’occupe que la 5e place de la Serie A, le pire bilan du club depuis la saison 2010-2011 après 21 journées. "Une victoire en Supercoupe d’Italie contre l’Inter offrirait vraiment un bol d’air à tout le club", soutient le spécialiste du football italien, "parce que c’est la période la plus difficile que traverse la Juve depuis l’arrivée du président Andrea Agnelli (en 2010, ndlr)".

La Juve épinglée par la justice italienne

Pour ne rien arranger, en plus des difficultés sportives, le patron de la Juve est visé, avec cinq autres dirigeants du club, par une enquête menée par le parquet financier italien sur des transferts douteux réalisés par la Vieille Dame. 42 opérations destinées à gonfler les caisses de la Juve sont dans le viseur, et même si d’autres clubs italiens sont également touchés, l’équipe turinoise est celle qui attise le plus les tensions.

"L’image du club en est affectée et ça n’aide pas à la sérénité du groupe de joueurs parce que ces derniers respirent cette atmosphère qui n’est pas sereine", assure Guillaume Maillard-Pacini. Dans ce contexte difficile et parfois nauséabond, les joueurs d’Allegri essaient de faire bloc. L’entraîneur a tenté, en conférence de presse mardi, de désamorcer l’effet négatif d’une potentielle défaite face à l’Inter ce mercredi.

"Quel que soit le résultat, ça ne doit pas avoir un impact sur les performances que nous faisons depuis deux mois", a prévenu Allegri, conscient des limites de son équipe. Et ce même si face à l’Inter, la Juve n’a perdu qu’une fois sur les douze dernières confrontations entre les deux équipes. Et si l’entraîneur turinois a tenu à dédramatiser une potentielle défaite, nul doute que cette Supercoupe d’Italie est une étape importante pour la Juve et qu'un trophée permettrait de rassurer une équipe loin d’être sûre de son fait cette saison.