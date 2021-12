Bordeaux-Lille : cinq joueurs des Girondins positifs au Covid-19 avant la réception des Lillois en Ligue 1

Bordeaux, déjà privé des services de Rémi Oudin et Dilane Bakwa positifs au Covid-19 et absents dimanche dernier en Coupe de France, a annoncé mardi 21 décembre trois nouveaux cas, portant à cinq le nombre de joueurs forfaits mercredi contre Lille en Ligue 1.

Vladimir Petkovic : "Nous avons cinq cas positifs (Gregersen, Mara et Sissokho en plus d'Oudin et Bakwa) et nous prenons les mesures nécessaires pour éviter d'en avoir plus : tests PCR, plus de repas ensemble, gestes barrières..." #FCGBLOSC pic.twitter.com/cQ6iMMi4cL — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 21, 2021

"Limiter les contacts"

Le défenseur norvégien Stian Gregersen, le milieu malien Issouf Sissokho et l'attaquant Sekou Mara ont passé des tests PCR qui se sont révélés positifs, a indiqué l'entraîneur Vladimir Petkovic. Sissokho et Mara étaient titulaires dimanche contre les Jumeaux de Mzouzia (10-0). En attendant les résultats des tests prévus mercredi matin, le Suisse a expliqué qu'il avait demandé à ses joueurs "de limiter les contacts". "On ne fait plus les petit-déjeuners et les déjeuners ensemble, les joueurs arrivent à l'entraînement au dernier moment et repartent tout de suite après", a-t-il déclaré.

Face aux Dogues, il espère pouvoir compter sur le retour du capitaine Laurent Koscielny, commotionné lors du déplacement à Troyes (2-1). "Il va passer un test ce (mardi) après-midi et on attend l'avis des docteurs pour savoir s'il a l'autorisation de jouer".