Football : l'ancien international français Franck Ribéry officialise la fin de sa carrière professionnelle à 39 ans

Une page de l'histoire du football français se tourne. A 39 ans, Franck Ribéry a annoncé, vendredi 21 octobre, son départ à la retraite. L'ailier virevoltant aux 81 sélections en équipe de France ne supporte plus la douleur causée par ses genoux. Absent des terrains depuis la mi-août, il a préféré raccrocher les crampons, lui qui ambitionnait d'étirer sa carrière professionnelle jusqu'à ses 40 ans en avril.

"Le moment est venu pour moi d'arrêter le football, annonce-t-il dans la vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Malgré les efforts consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou na fait qu'empirer et les médecins sont formels. Je n'ai plus le choix : il faut que j'arrêter de jouer. C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie."

The ball stops. The feelings inside me do not.

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht.

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui.

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no.



Thanks to everyone for this great adventure. #FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE