Football : Vincent Kompany cible d'insultes racistes lors de Bruges-Anderlecht

L'entraîneur d'Anderlecht Vincent Kompany s'est dit "dégoûté", dimanche 19 décembre, après avoir été la cible d'insultes racistes lors du déplacement de sa formation au Club de Bruges, lors de la 20e journée du championnat de Belgique de football.

"Je quitte ce match dégoûté. Pendant toute la rencontre, moi et mon staff avons été insultés. Des injures racistes qui visaient aussi des joueurs", a expliqué l'ancien capitaine de Manchester City et de la Belgique.

Des insultes pendant le match

"La journée se clôture donc mal. Je vais me réunir avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd'hui", a-t-il confié au micro de la télévision Eleven au terme du choc entre deux des meilleurs clubs belges qui s'est soldé par un match nul (2-2).

Le Club de Bruges a répondu sur Twitter en condamnant "toute forme de racisme".

Club veroordeelt racisme.



Club Brugge, zijn supporters, staf, spelers, medewerkers en bestuur veroordelen ten strengste elke vorm van racisme. Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze Club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel. #CluAnd pic.twitter.com/oniWYTfKtD — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 19, 2021

"Quelques personnes ne sont pas représentatives des valeurs et des normes de notre club et n'ont pas leur place au stade Jan Breydel", ont écrit les dirigeants du club champion de Belgique en titre qui occupe actuellement la deuxième place du championnat derrière l'Union SG et devant Anderlecht (4e).

Vincent Kompany est Belge par sa mère et d'origine congolaise par son père, Pierre Kompany. Ce dernier, qui avait fui la République démocratique du Congo en 1975, était devenu en 2018 le premier bourgmestre (maire) noir en Belgique, à la tête de la commune de Ganshoren dans la région bruxelloise.