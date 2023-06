Football : titré en FA Cup face à United, Manchester City toujours en lice pour un triplé historique

Déjà champions d'Angleterre, les Cityzens ont remporté la FA Cup face à Manchester United (2-1), samedi, et peuvent réaliser le triplé en cas de victoire en finale de la Ligue des champions, samedi prochain, contre l'Inter Milan.

Manchester City n'est plus qu'à une marche d'un triplé historique. Déjà champions d'Angleterre, les Cityzens ont décroché un deuxième titre cette saison en dominant Manchester United en finale de la FA Cup (2-1), samedi 3 juin, à Wembley (Londres). En cas de victoire en finale de la Ligue des champions, samedi 10 juin contre l'Inter Milan, les hommes de Pep Guardiola réaliseraient le deuxième triplé de l'histoire du football anglais... après leur adversaire du jour en 1999.

Fort d'une très belle fin de saison avec quatre victoires de rang et une troisième place finale en Premier League, Manchester United avait des arguments à opposer aux Skyblues malgré l'absence du Français Anthony Martial et du Brésilien Antony. Mais peu de clubs peuvent prétendre rivaliser cette saison avec Manchester City. D'autant plus quand, derrière ses deux stars Erling Haaland et Kevin De Bruyne, s'illustre un troisième homme majeur : Ilkay Gündogan.

13 secondes pour ouvrir le score

L'Allemand a inscrit ses dixième et onzième buts de la saison toutes compétitions confondues pour offrir une septième Coupe d'Angleterre à son club. Il a d'abord ouvert la marque d'une volée instantanée du droit après seulement treize secondes de jeu (1-0), soit le but le plus rapide de l'histoire en finale de Cup. Il a ensuite redonné l'avantage aux siens d'une volée, du gauche cette fois, à la réception d'un corner de Kevin De Bruyne (2-1, 51e).

Entretemps, Bruno Fernandes avait égalisé sur un pénalty, consécutif à une faute de main d'Aaron Wan-Bissaka (1-1, 33e), redonnant l'espoir aux Red Devils d'un deuxième doublé après la Coupe de la Ligue (le 26 février contre Newcastle, 2-0). Dans le temps additionnel, Scott McTominay a failli envoyer les deux équipes en prolongation dans une situation confuse.

Adversaire de Manchester City en finale de Ligue des champions, samedi prochain à Istanbul (Turquie), l'Inter Milan est prévenu : les joueurs de Pep Guardiola joueront pour marquer l'histoire.