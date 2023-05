Football : Manchester City sacré champion d'Angleterre après la défaite d'Arsenal à Nottingham Forest

Les Cityzens sont assurés de remporter leur neuvième titre de champion d'Angleterre, le troisième consécutif.

La domination de Manchester City sur le football anglais n'en finit plus. Avant même de jouer contre Chelsea, dimanche, pour le compte de la 37e journée de Premier League, les Cityzens sont mathématiquement assurés de remporter le titre de champion d'Angleterre grâce à la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest, samedi 20 mai (1-0).

En effet, les hommes de Pep Guardiola comptent 4 points d'avance sur les Gunners, à qui il ne reste qu'un seul match à jouer et remportent ainsi le championnat pour la troisième saison consécutive, et pour la neuvième fois dans l'histoire du club. Ils sont encore en lice pour réaliser un triplé, avec une finale de FA Cup à disputer contre Manchester United le 3 juin, et surtout la finale de la Ligue des champions, contre l'Inter Milan, une semaine plus tard.

Longtemps devancés par les Gunners au classement, les Cityzens ont renversé le championnat en terminant en boulet de canon (ils sont invaincus depuis le 5 février et restent sur 11 succès d'affilée). Arsenal a perdu de précieux points avec trois matchs nuls entre la 30e et la 32e journée, avant de s’incliner contre Manchester City lors de la 33e journée (4-1), tournant du championnat, qui a permis aux Skyblues d’en prendre la tête. Plombés par cette défaite, les Londoniens ont ensuite connu deux revers sur leurs deux derniers matchs, contre Brighton (0-3) puis Nottingham Forrest (1-0), dilapidant leurs dernières chances de titre.