Manchester City-Real Madrid : les Mancuniens écrasent les Merengues et rejoignent l'Inter Milan en finale

Les Cityzens ont éliminé le Real Madrid mercredi en demi-finales de Ligue des champions (4-0). Ils seront favoris de la finale le 10 juin prochain contre l’Inter Milan.

Cette fois, le Real Madrid n'a pas réalisé de miracle. Un an après avoir renversé contre toute attente Manchester City en demi-finales de Ligue des champions, les Madrilènes ont été éliminés par les Cityzens (4-0), mercredi 17 mai, au même stade de la compétition. Grâce à une première période splendide récompensée d'un doublé de Bernardo Silva (23e, 37e), et deux buts en fin de match de Manuel Akanji (76e) et Julian Alvarez (90e+1), Manchester City s'est offert le droit de participer à la finale de C1 contre l'Inter Milan le 10 juin prochain à Istanbul.

Après 2021 et l'échec en finale contre Chelsea (0-1), Pep Guardiola va donc avoir une nouvelle chance de décrocher sa première C1 depuis 2011. Révolutionnaire du football, souvent malheureux ces dernières années au moment où la compétition atteint son dénouement, l'entraîneur de City a mis sur pied cette saison un rouleau compresseur, capable de mettre à genoux les champions d'Europe en titre, sans que ces derniers ne puissent rivaliser.

Courtois a pourtant frustré Haaland

Les 45 premières minutes l'ont prouvé et les Madrilènes ont dégusté, car City n'a jamais lâché le ballon, a fait dix fois plus de passes que son adversaire lors du premier quart d'heure (124 à 13) et a trouvé l'ouverture grâce au premier but de Bernardo Silva (23e). Le Portugais déçoit rarement dans les grands rendez-vous et il a compensé la maladresse d'Erling Haaland, le serial-buteur frustré par un Thibaut Courtois spectaculaire devant le Norvégien malgré la défaite (13e, 21e, 73e).

Durant cette première période passée en apnée, le Real Madrid a pu respirer cinq petites minutes. Le temps de toucher le ballon et de voir Ederson repousser sur sa barre transversale la frappe lointaine de Toni Kroos (35e). Mais à peine la tête sortie de l'eau, le Real a retrouvé les abîmes sur le deuxième but de Silva (37e).

Le calvaire s'est atténué en seconde période pour les Merengues, parce que City a choisi de rendre la confrontation plus équilibrée en leur laissant davantage le ballon. Mais il ne fallait pas se laisser duper par les statistiques brutes : l'écart était grand, trop grand. Le score ne le reflétait pas, jusqu'au but d'Akanji (76e) puis de Julian Alvarez, sur son premier ballon, en toute fin de match (90e+1).

City grand favori contre l'Inter en finale

Face au chef d'œuvre des Cityzens, qui restera longtemps dans les mémoires, le Real Madrid et son capitaine Karim Benzema, impuissant ce soir, n'ont pu que s'incliner. Sans jamais croire aux miracles qui l'ont mené à la victoire en Ligue des champions l'an dernier. La finale, c'est donc Manchester City qui la disputera le 10 juin prochain à Istanbul, face à l'Inter Milan. Contre les Nerazzurri, les Cityzens seront sans aucun doute les immenses favoris.

Pep Guardiola et Manchester City l'étaient déjà, dans une moindre mesure, lors de la finale perdue en 2021 contre Chelsea. Le club mancunien découvrait alors ces hauteurs de Coupe d'Europe et, malgré son guide catalan, avait été pris de vertiges. Les deux y retournent, cette fois déterminés à réaliser ce pourquoi ils ont lié leur sort, en 2016 : soulever la Coupe aux grandes oreilles. Plus que jamais, et la démonstration de mercredi contre le Real en atteste, cette année semble être celle de Manchester City.