Le PSG cherche officiellement un site pour construire un nouveau stade

Le Paris Saint-Germain a adressé un courrier, en date du 11 mars, au président de la Commission d'enquête du schéma directeur environnemental de la région Île-de-France (SDRIF-E) afin de trouver un site pour construire un nouveau stade, a appris France Bleu Paris, vendredi 29 mars, auprès d'une source proche du club, confirmant une information du Parisien.

Cette lettre, signée par le secrétaire général du PSG, Victoriano Melero, constitue une démarche importante dans le processus administratif conduisant au projet de construction d'une nouvelle enceinte dans un rayon de 20 km autour de Paris.

"C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc"

Une démarche qui intervient près de deux mois après la déclaration du président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi confirmant son intention de "bouger du Parc" des Princes. "C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc", avait ainsi affirmé le président qatarien. Depuis des mois, la situation est très tendue entre le club et la mairie de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes. Antre du PSG depuis 1974, le Parc des Princes appartient à la Ville de Paris, qui le loue au club parisien. Les dirigeants parisiens considèrent l'acquisition du stade indispensable pour mener à bien leur projet d'agrandissement à 60 000 places, contre environ 48 000 actuellement.