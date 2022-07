Football : l'équipe d'Allemagne n'utilisera plus le surnom "die Mannschaft", faute de popularité outre-Rhin

Raus, die Mannschaft ! Plus question depuis jeudi 28 juillet d'utiliser ce mot allemand signifiant "équipe" pour faire référence à la sélection d'Allemagne. La fédération allemande de football (DFB) a annoncé dans un communiqué (en allemand) ne plus utiliser ce terme pour faire de la publicité ou évoquer ses joueurs. Une décision prise à l'unanimité par le conseil d'administration de la fédération, lors d'une réunion à Francfort.

Dans la foulée de l'annonce, les comptes sur les réseaux sociaux ont été modifiés et le terme a été retiré au profit du terme "DFB" ou simplement "Germany", "Allemagne" en anglais. Le président de la fédération, Bernd Neuendorf, a justifié l'abandon de ce surnom institué en 2015 dans la foulée de la victoire à la Coupe du monde 2014 : "Des sondages et des analyses ont montré que le nom 'Die Mannschaft' jouit d'une grande notoriété et est particulièrement apprécié à l'étranger. Mais il est également vrai qu'ici, dans les cercles de supporters, il fait parfois l'objet de critiques et de discussions émues."

"Ce n'est pas le nom qui compte, mais ce qu'il y a dedans"

"L'équipe de Hansi Flick [le sélectionneur d'Allemagne] est là pour tout le monde, et chacun peut l'appeler comme il veut. Après tout, ce n'est pas tant le nom de l'équipe qui compte, mais ce qu'il y a dedans.", a ajouté Alexander Wehrle, président du conseil de surveillance de la DFB. Un récent sondage commandé par la chaîne allemande RTL (article en allemand) le 23 juillet soulignait que 49 % des personnes interrogées n'avaient pas une bonne opinion de ce surnom. Aucune nouvelle appellation n'a été annoncée en remplacement.