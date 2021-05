Hansi Flick nommé sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro

Nommé comme intérimaire sur le banc du Bayern Munich en novembre 2019 avant d'être conforté, Hansi Flick succèdera à Joachim Löw pour diriger l'équipe nationale d'Allemagne à l'issue de l'Euro, cet été. La Fédération allemande de football (DFB) l'a annoncé dans un communiqué mardi 25 mai. Le technicien, âgé de 56 ans, a signé un contrat de trois ans avec la Mannschaft.

"Je suis très heureux de pouvoir travailler en tant qu'entraîneur national à partir de l'automne. La saison vient de se terminer et les deux années au Bayern Munich ont eu un impact important sur moi. L'esprit d'équipe et l'attitude des joueurs étaient exceptionnels, et j'emporterai beaucoup de choses avec moi qui continueront à façonner mon travail", rapporte Hansi Flick dans un communiqué.

L'un des entraîneurs les plus prolifiques du Bayern

Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur bavarois fera son apparition sur le banc de la Mannschaft. Il avait été l'assistant de Joachim Löw entre 2006 et 2014 et avait remporté la Coupe du monde en 2014. "Je connais et apprécie les qualités humaines et professionnelles de Hansi Flick depuis les nombreuses années de succès que nous avons passées ensemble au sein de l'équipe nationale (...) Il était important pour moi d'avoir les idées claires avant le début du championnat européen. Nous avons un grand objectif commun: revenir au sommet du monde", s'est félicité Oliver Bierhoff, le directeur de la DFB.

Au Bayern Munich depuis près de deux ans en tant qu'entraîneur principal après avoir pris la succession de Niko Kovac (actuel entraîneur de l'AS Monaco), licencié en novembre 2019, Hansi Flick a permis au club de remporter deux titres de champion d'Allemagne, ainsi qu'une Ligue des champions (2020).

En conflit avec le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic, Hansi Flick avait demandé la résiliation de son contrat avec le club bavarois, alors qu'il courait jusqu'en 2023.