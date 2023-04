Football : l'ancien international Tony Vairelles jugé en appel pour violences avec arme

L'ancien footballeur comparaît devant la cour d'appel de Nancy, mardi, un an après avoir été condamné avec trois de ses frères pour violences contre des vigiles à la sortie d'une discothèque.

Après une enquête qui a duré plus de dix ans et a vu quatre juges d'instruction se succéder, l'ancien international Tony Vairelles est de retour devant la justice. Condamné avec ses frères à cinq ans de prison dont deux avec sursis, en mai 2022, pour "violences en réunion, avec préméditation et avec arme", l'ancien international français fera appel du jugement de cette première instance au tribunal d'appel de Nancy (Meurthe-et-Moselle), à partir du 2 mai.

En octobre 2011, Tony Vairelles et ses frères avaient été accusés d'avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles sur le parking d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Incarcéré pendant cinq mois au début de l'instruction, l'attaquant tricolore a toujours clamé son innocence ainsi que celle de ses frères.

Nullité de procédure

Frédéric Berna, l'un des avocats de la fratrie, avait déploré un jugement "à la hauteur de ce dossier, une instruction ratée et minable" à l'issue du procès en première instance. "Quand, après 10 ans d'enquête, on envoie des gens en prison au doigt mouillé, je trouve que ce n'est pas très rassurant", avait-il insisté. En 2022, le footballeur aux huit sélections en équipe de France entre 1998 et 2000 était revenu sur cette condamnation dans un livre autobiographique, "Balles au centre".

Aujourd'hui, les frères attendent "une meilleure décision, mais il y a de l'inquiétude et de l'incompréhension de leur part, d'autant plus que les premiers juges ne les ont pas entendus", explique Virginie Barbosa, une des avocates de la famille qui plaidera de nouveau la nullité de procédure à la cour d'appel de Nancy.