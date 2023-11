Football : l'Ajax Amsterdam, dernier du championnat des Pays-Bas, s'enfonce un peu plus dans la crise

L'Ajax, le légendaire club d'Amsterdam, reçoit jeudi 2 novembre le club de Volendam en championnat des Pays-Bas, pour un match à haut risque. Le club, dernier du classement, vit un début de saison catastrophique.

Temps de lecture : 1 min

Quatre Ligues des Champions, l'équipe la plus titrée des Pays-Bas avec 36 championnats, des joueurs légendaires à la pelle (Johan Cruyff, Marco Van Basten ou encore Denis Bergkamp) : l'Ajax Amsterdam est un club mythique du football mondial. Et pourtant les Ajacides, qui avaient atteint les demi-finales de la C1 en 2019, vivent cette saison une crise sans précédent qui pourrait les envoyer en deuxième division néerlandaise. L'Ajax n'a ainsi pas gagné de match en Eredivise, l'élite du foot néerlandais, depuis le 24 août. Pire : le club pointe actuellement à la dernière place du championnat, avec seulement 5 points en 8 matches, après une lourde défaite 5-2 contre les rivaux et actuels leaders du PSV Eindoven.

Les résultats ne sont pas meilleurs en Ligue Europa, dont un nul contre l'OM (3-3) et une dernière place du groupe. La rupture avec les fans est donc profonde et inquiète certains anciens du club, comme le milieu Rafael Van der Vaart. "Les joueurs ne doivent pas sous-estimer la situation. Il faut se considérer comme un candidat à la relégation. C'est très triste, mais c’est vrai", a prévenu l'ancien milieu offensif passé également par Hambourg et le Real Madrid.

Les supporters multiplient les débordements

Face à ces mauvais résultats, les débordements des bouillants fans de l'Ajax se multiplient, comme lors du Classique néerlandais (De Klassieker) contre le Feynoord Rotterdam, l'une des rencontres plus chaudes d'Europe. Alors que leur équipe était menée 3-0, des supporters avaient jeté des fumigènes sur la pelouse, poussant l'arbitre à arrêter la rencontre. Des incidents ont ensuite éclaté à l'extérieur du stade, forçant la police à intervenir.

Les supporters, excédés, reprochent autant la gestion du club que les mauvais résultats. Un climat délétère qui a poussé vers la sortie le directeur technique du club, Sven Mislintat, responsable des transferts cet été et sous le coup d'une enquête pour conflit d'intérêts, ainsi que l'entraîneur Maurice Steijn, remercié à la fin du mois d'octobre. Une situation qui fait penser à celle, en France, de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 cette saison.