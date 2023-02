Football : "indignées", les joueuses de l'équipe du Canada en grève pour dénoncer un manque d'équité de la part de leur fédération

A cinq mois de la Coupe du monde de football, les Canadiennes ont décidé de se mettre en grève, vendredi, pour réclamer plus d'équité avec leurs homologues masculins.

En grève ! A cinq mois de la Coupe du monde féminine de football (du 20 juillet au 20 août 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande), les joueuses de la sélection canadienne ont débuté un mouvement de grève, vendredi 10 février. Dans un communiqué publié par l'Association canadienne des joueuses de football, elles exigent un "changement immédiat" de la part de leur fédération afin qu'elle respecte son engagement d'équité entre les joueurs et les joueuses. Ce mouvement intervient six mois après la grève initiée par l'équipe masculine, opposée au nouveau contrat proposé par leur fédération.

"A moins de six mois du plus grand tournoi de l'histoire du soccer féminin, notre préparation pour la Coupe du monde et le succès futur du programme de l'équipe nationale féminine sont compromis par l'incapacité perpétuelle de Canada Soccer à soutenir ses équipes nationales. Malgré nos succès et nos réalisations historiques depuis plus d'une décennie, on continue de nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer adéquatement notre programme et nos équipes U17 et U20", justifie le communiqué.

"Nous sommes fatiguées"

"Si Canada Soccer ne veut pas ou ne peut pas soutenir notre équipe, il faudra envisager un changement de leadership", ont encore écrit les championnes olympiques en titre, soutenues par leurs homologues masculins. Le communiqué mentionne aussi qu’en raison du manque de financement de la part de la fédération, l’équipe a dû renoncer à des rassemblements dans le cadre de la préparation du Mondial. Il évoque également un recours à un nombre limité de joueuses et de membres du personnel. Les joueuses, "fatiguées de devoir constamment [se] battre pour un traitement juste et équitable", regrettent enfin qu'aucun match ne soit organisé au Canada pour préparer le Mondial.

Si elles ne précisent pas quel sera la suite du mouvement, les joueuses soulignent toutefois qu'elles s'engagent "à faire le nécessaire pour sensibiliser le public à cette crise et pour pousser Canada Soccer à enfin soutenir correctement les équipes nationales".