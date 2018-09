Football : "Ça fait très mal", témoigne Benjamin Pavard après son impressionnante blessure

Le défenseur français a été victime d'une violente semelle du défenseur Antonio Rüdiger lors du match contre l'Allemage.

D'énormes traces de crampon à la gorge. Le défenseur français Benjamin Pavard n'a pas été ménagé par Antonio Rüdiger lors du match France-Allemagne, jeudi 6 septembre à Munich. Après un tacle du Français, l'Allemand s'est essuyé les crampons sur la gorge de son adversaire. "Ça fait très mal. Mais ça fait partie du foot. Je ne sais pas s’il l’a fait exprès, je n’ai pas revu les images", a expliqué le joueur après la rencontre devant les micros.

#ALLFRA

Sur un débordement de Rudiger, Benjamin Pavard – je crois que maintenant vous connaissez – tacle pour récupérer le ballon ! Mais le défenseur de Stuttgart se fait piétiner le torse et le cou dans l’action ! OUCH https://t.co/798nvqWieW — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 septembre 2018

Il est revenu ensuite sur l'incident dans les colonnes de L'Equipe. "Je tacle, je prends le ballon, avec ses crampons, il s'essuie. Je n'ai pas encore regardé dans le miroir mais on m'a dit que c'était impressionnant, a-t-il expliqué. C'est le foot, je pense qu'il n'a pas fait exprès." L'Allemand n'a pas été sanctionné pour son geste et les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).