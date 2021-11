Royaume-Uni : le footballeur international français Benjamin Mendy accusé de deux nouveaux viols

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, déjà sous le coup de plusieurs accusations, a été inculpé de deux viols supplémentaires, a annoncé mardi 16 novembre le Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre. Le joueur doit comparaître mercredi devant le tribunal de Stockport.

Benjamin Mendy, âgé de 27 ans, est maintenant visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle, de même qu'un autre homme, Louis Saha Matturie 40 ans, sans rapport avec l'ex-footballeur Louis Saha. Les deux accusés sont en détention provisoire.

Manchester City footballer Benjamin Mendy charged with two further rapes https://t.co/I9eFba5CZg — BBC News (UK) (@BBCNews) November 16, 2021

L'international français doit se présenter, mercredi 17 novembre, devant la justice anglaise pour déclarer s'il plaide coupable ou non dans les six affaires de viol et d'agression sexuelle dont il est accusé. Quatre femmes sont à l'origine des plaintes contre lui ainsi et contre Louis Saha Matturie, toutes âgées de plus de 16 ans.

L'ex-joueur de Monaco et de Marseille, qui s'est déjà vu refuser trois demandes de libération sous caution depuis qu'il est en détention provisoire, dispose à présent de deux jours, jusqu'à jeudi, pour plaider coupable ou non coupable. Dans ce dernier cas, le champion du monde 2018 devra alors se défendre lors d'un procès qui devrait avoir lieu en janvier 2022.