Accusé de viols, Benjamin Mendy reste en détention provisoire, son procès fixé au 24 janvier

Benjamin Mendy comparaissait, vendredi 10 septembre, devant la Crown Court de Chester en Angleterre. Accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle, et détenu à la prison d’Altcourse au nord de Liverpool depuis le 27 août dernier, le défenseur français de Manchester City va rester en détention jusqu'à la date de son procès, prévu le 24 janvier 2022. Le juge, Steven Everett, a estimé que cette audience devrait durer deux semaines et demie.

Le tribunal de Chester, chargé de l'enquête, organisera une autre audience préliminaire le 15 novembre prochain lors de laquelle le champion du monde 2018 présentera sa défense et précisera notamment s'il plaide coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

Fin de l'audience. Le fond n'a absolument pas été évoqué, les 2 accusés n'ont pas pris la parole. Une autre audience "de calage" aura lieu le 15 Novembre, le procès est prévu de 24 Janvier. D'ici là, les 2 hommes restent en détention — Richard Place (@R_Plaz) September 10, 2021

Un autre homme inculpé avec Mendy

Selon le correspondant de Radio France en Grande-Bretagne, Richard Place, présent à l'audience qui a duré une trentaine de minutes, le fond de l'affaire n'a absolument pas été évoqué. Benjamin Mendy et un autre homme, Louis Saha Matturie, âgé de 40 ans et inculpé lundi pour quatre viols, n'ont pas pris la parole. Ce dernier sera lui aussi jugé le 24 janvier prochain et reste en détention d'ici là. On ne connaît pas ses liens avec le joueur français.

Pour rappel, la demande de remise en liberté sous caution formulée par Benjamin Mendy a été refusée. Les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu chez lui, entre octobre 2020 et août 2021. L’une des deux victimes présumées de viol est âgée de 17 ans.