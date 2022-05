Football : après Real Madrid-Manchester City, qu’est-ce qui pourrait priver Karim Benzema du Ballon d’or ?

(JOSE BRETON / NURPHOTO via AFP)

Évidemment, il fallait que ce soit lui. Au bout de cinq minutes de la première mi-temps de la prolongation entre le Real Madrid et Manchester City, mercredi 5 mai, Ruben Dias se rendait coupable d'une faute dans sa surface sur l'inévitable Karim Benzema. Quelques instants plus tard, le capitaine madrilène sanctionnait les Cityzens en transformant son penalty. Un troisième but synonyme de billet pour la finale de la Ligue des champions, une première depuis quatre ans.

Artisan majeur et premier symbole de la folle épopée européenne des Merengues, avec dix buts inscrits sur la phase à élimination directe, "KB9" a un peu plus assis sa position de prétendant pour le Ballon d’or 2022, nouvelle formule, qui prendra en compte l’intégralité de la saison, d’août 2021 à juillet 2022. Au jeu des réussites, Benzema peut aussi faire valoir le trophée de la Liga acquis par le Real le week-end dernier, dans un championnat que le Français, largement en tête du classement des buteurs (26), domine aussi individuellement. Mais il reste encore quelques grands rendez-vous nationaux et européens qui pourraient rebattre les cartes.

La finale de la C1 comme juge de paix

C’est une rencontre à double enjeu qui va se jouer à Paris, fin mai. Au Stade de France, Karim Benzema retrouvera ses deux concurrents les plus sérieux sur la route vers le Ballon d’or : les attaquants de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah. Le duo, impliqué dans 16 des 28 buts inscrits par les Reds dans la compétition, a porté Liverpool jusqu’à la dernière marche,

Si Liverpool soulève la coupe aux grandes oreilles, les candidatures de Sadio Mané et Mohamed Salah prendront un peu plus d’épaisseur par rapport à celle de Karim Benzema, étiqueté "seulement" finaliste dans ce cas de figure. Il ne serait alors pas étonnant de voir le Ballon d’or revenir au Sénégalais ou à l’Egyptien, notamment en fonction de l’influence qu’ils auraient eu sur la finale, et pendant toute la compétition. A ce petit jeu, statistiquement, c’est Salah qui mène pour l’instant les débats (8 buts, 2 passes décisives).

Mané-Salah, même combat

Le dénouement du championnat d’Angleterre peut aussi avoir un impact sur l’attribution de la récompense. Accroché aux basques du leader Manchester City, à seulement une unité, Liverpool croit encore totalement à ses ambitions de sacre. Là aussi, en cas de titre qui bascule sur les bords de la Mersey, Mané et Salah (pour l'instant en tête du classement des buteurs avec 22 unités) auraient un argument de poids à faire valoir, surtout en cas de victoire européenne en parallèle. Ils peuvent encore aussi empocher la FA Cup, dont ils disputent la finale mi-mai contre Chelsea.

Les 4 derniers matchs de Man City et Liverpool en Premier League.



Qui va être champion ?



[@canalplus] pic.twitter.com/k2SSH14qvK — PLFrance_ (@PLFrance_) April 30, 2022

Et même si les Reds n’accrochent que le championnat, et pas la Ligue des champions, Sadio Mané peut toujours sauver le bilan de sa saison avec la victoire historique du Sénégal à la CAN en février dernier, où il a inscrit le penalty décisif en finale, contre l’Egypte de Salah.

Avec la Coupe du monde, grande compétition internationale de l'année, décalée en novembre et décembre, la Coupe d'Afrique a été la seule occasion de se montrer dans un contexte à enjeu, avec le maillot de la sélection. Dans la même lignée, les premières journées de la phase de poule de la Ligue des nations, en juin, ne devraient pas peser bien lourd pour Benzema, quels qu'en soient les résultats. Qu'importe, pour l'instant, il est en bonne position. Mais la lutte n'est pas encore terminée.