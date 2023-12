Football : 190 buts, plus de 300 sélections... La légende canadienne Christine Sinclair prend sa retraite internationale

C'est un monument du football féminin qui a quitté la scène internationale. La capitaine historique de l'équipe canadienne Christine Sinclair raccroche les crampons de la sélection après un dernier match amical contre l'Australie à Vancouver, mardi 5 décembre. Dans le stade olympique, renommé "Christine Sinclair Place" pour l'occasion, elle est sortie à la 59e minute sous les applaudissements des supporters mais aussi de ses adversaires.

Saluée par ses coéquipières, une par une, Sinclair a cédé sa place, très émue, à un autre monument de la sélection canadienne qui disputait également son dernier match avec les Canucks, Sophie Schmidt, deuxième joueuse la plus capée du Canada (226 sélections). Retour sur les chiffres marquants et les records établis par la native de Colombie-Britannique pendant ses 23 années passées en équipe nationale.

190 buts en sélection, record absolu

Christine Sinclair est tout simplement la meilleure buteuse de l'histoire du football en sélection (femmes et hommes confondus). A 40 ans, la joueuse des Portland Thorns, aux Etats-Unis, a inscrit 190 buts sous le maillot canadien depuis sa première cape en 2000. Avec des années particulièrement fastes, comme 2007, année de Jeux panaméricains et de Coupe du monde, avec 16 buts en 13 matchs, ou 2012, année olympique, avec un ratio de 23 réalisations en 22 apparitions.

Dans ce classement des buteuses et buteurs, elle devance deux Américaines, Abby Wambach (184 buts) et Mia Hamm (158 buts). Elle avait dépassé Abby Wambach, l'une de ses inspirations, le 29 janvier 2020, lors d'un match de qualification aux Jeux olympiques face à Saint-Kitts-et-Nevis. "Christine, l'histoire est écrite. Ta victoire est notre victoire. Nous célébrons avec toi", avait réagi l'Américaine sur les réseaux sociaux.

En comparaison, la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, Eugénie Le Sommer, en est à 93 réalisations.

Un premier but à 16 ans pour un record de précocité à son époque

Si Christine Sinclair a autant de fois trouvé le chemin des filets, c'est aussi parce qu'elle a commencé très tôt. Elle a fait ses débuts en sélection à 16 ans, à l'occasion du tournoi amical de l'Algarve Cup, le 12 mars 2000. Deux jours plus tard, elle inscrit déjà son premier but avec le Canada, en ouvrant le score dans les premières minutes du match contre la Norvège.

A 16 ans, 9 mois et 2 jours, elle devient alors la plus jeune buteuse de l'histoire de la sélection canadienne (record ensuite battu en mars 2002 par Kara Lang, à 15 ans). "Elle a beaucoup de potentiel comme buteuse. Elle a cette qualité spéciale que je ne peux pas enseigner, d'être toujours présente et juste pour toucher la balle avec la tête, la poitrine ou le pied", saluait déjà son sélectionneur Even Pellerud.

331 sélections pour la 2e joueuse la plus capée de l'histoire

Christine Sinclair est également une référence parmi les joueurs les plus sélectionnés de l'histoire du ballon rond. Ses deux derniers matchs internationaux contre l'Australie portent son total de capes à 331. Elle n'est devancée que par l'Américaine (et homonyme de prénom) Kristine Lilly, et ses 354 sélections entre 1987 et 2010. Relativement épargnée par les blessures tout au long de sa carrière, l'attaquante s'est rapidement imposée comme incontournable pour sa sélection, dont elle a aussi été capitaine.

Elle a marqué dans 5 Coupes du monde différentes

La capitaine du Canada a brillé au plus haut niveau pendant toute sa carrière. En vingt-trois ans, Christine Sinclair a notamment disputé six Coupes du monde, de l'édition 2003 aux Etats-Unis à celle de 2023 à l'autre bout du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'été dernier. Elle a même marqué sur cinq de ces six éditions, ne restant muette que lors du dernier Mondial, qui a vu le Canada éliminé avant même la phase finale.

Christine Sinclair partage ces deux records avec une autre légende, la Brésilienne Marta, qui a, elle aussi joué, les six rendez-vous planétaires entre 2003 et 2023 et marqué lors des cinq premiers. "Merci pour tout ce que tu as fait, pour moi, pour les supporters, merci pour tout", lui a d'ailleurs rendu hommage la Brésilienne lors d'un match amical entre les deux sélections, en octobre.