Foot : Usain Bolt jouera pour l'Unicef

Usain Bolt jouera au foot pour l'Unicef. Le Jamaïcain l'a annoncé, mardi 27 février, sur Twitter. Il sera le capitaine de l'équipe dans laquelle joue également le chanteur Robbie Williams. "Avec votre aide, nous aiderons les enfants en danger tout autour du monde. Et ensemble, nous faisons une équipe imbattable", lancent-ils dans la vidéo.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️ pic.twitter.com/t2sDB1iLP8