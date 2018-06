Foot : le sprinteur Usain Bolt affronte les Bleus champions du monde lors d'un match de charité

Depuis sa retraite des pistes, le Jamaïcain s'est entraîné avec plusieurs clubs professionnels, et a participé à une autre rencontre caritative dimanche.

Il n'avait que onze ans quand la France est devenue championne du monde. Usain Bolt, jeune retraité du sprint, a participé, comme invité surprise, à un match caritatif contre les Bleus de 1998, au sein d'une équipe de stars du foot de l'époque, mardi 12 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le triple champion olympique du 100 m caresse depuis longtemps le rêve d'une carrière dans le football.

Mardi, Usain Bolt a été loin de se hisser au niveau de Zinédine Zidane ou Thierry Henry, tous deux buteurs pour la France. Mais il a eu une belle occasion, une frappe repoussée sur le poteau par Bernard Lama après une accélération fulgurante.

Il s'était entraîné à Dortmund

Entré au début de la seconde mi-temps, Usain Bolt disputait son deuxième match amical en trois jours, deux rencontres caritatives. Dimanche, il avait joué contre une équipe d'anciennes gloires de la sélection anglaise, dans le stade de Manchester United. Selon le site ESPN (en anglais), il avait frappé sur la barre transversale, et marqué un but refusé pour un hors-jeu, avant de réussir son penalty lors des tirs au but.

Pour se mettre au niveau avant ces deux rencontres, Usain Bolt s'était entraîné plusieurs jours avec Stromsgodset, un club professionnel de première division norvégienne. En mars, il avait fait un premier test avec le Borrussia Dortmund, un des plus grandes équipes allemandes. Il y a un an, il s'imaginait "pourquoi pas" jouer au niveau de la Ligue 2 française.