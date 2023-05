Foot : Jean-Michel Aulas quitte la direction de l'Olympique lyonnais, après 36 ans à la tête du club

Il sera remplacé par l'homme d'affaires américain John Textor, nouveau propriétaire de l'OL.

La fin d'une époque. Jean-Michel Aulas quitte le poste de PDG de l'Olympique lyonnais, après 36 ans à la tête du club de football, annonce ce dernier (document en PDF) lundi 8 mai. L'homme d'affaires américain John Textor, nouveau propriétaire de l'OL depuis décembre dernier, prend sa succession.

"Lors de sa réunion tenue le 5 mai, le conseil d'administration d'OL Groupe a nommé John Textor en qualité de Président du Conseil d'administration (....) à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président Directeur général d'OL Groupe", explique le club dans le communiqué. "M. Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d'OL Groupe pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau Directeur général", ajoute l'OL, précisant que M. Aulas serait "nommé président d'honneur".

Plus de 50 titres en trois décennies

Jean-Michel Aulas, 74 ans, devait rester président exécutif pour un contrat de trois ans après le rachat du club. Toutefois, des dissensions sur la politique sportive à mener sont vite apparues avec l'équipe de l'investisseur américain, déjà présent au capital de Crystal Palace (Angleterre) et Botafogo (Brésil).

Aulas avait racheté l'équipe lyonnaise en 1987, alors qu'elle végétait en seconde division. Sous sa direction, les Gones ont notamment gagné sept titres consécutifs de champions de France entre 2002 et 2008. Jean-Michel Aulas a également contribué à l'essor de l'équipe féminine, qui a remporté huit sacres européens et 15 championnats de France depuis 2007.

L'OL Groupe remercie Jean-Michel Aulas "pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines". "Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes", insiste le club.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a lui aussi tenu à le remercier, en saluant "le remarquable travail de président" mené par Jean-Michel Aulas, ainsi qu'en rappelant la liste de ses exploits : "Cinquante titres, plus de 35 ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin."