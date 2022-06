Football : qui est John Textor, le pionnier du virtuel qui va faire de l'Olympique lyonnais sa réalité ?

Un homme d'affaires aux mille vies atterrit à Lyon. Le richissime américain John Textor, en passe de devenir actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais – comme annoncé par le club le lundi 20 juin –, est en réalité, avant tout, un pionnier de la réalité virtuelle. En 2016, le magazine Forbes a dépeint John Textor en "gourou de la réalité virtuelle à Hollywood", surnom qui est alors venu consacrer l'activité de l'entrepreneur américain dans ce marché. Mais qui est cet Américain, ancien skateur, précurseur des hologrammes et passionné de football ? Portrait.

Dans les années 2000, c'est dans le cinéma que l'ancien programmeur informatique a mystifié les spectateurs. De 2006 à 2012, l'homme d'affaires a présidé le conseil d'administration de Digital Domain, un studio d'effets spéciaux pour le grand écran créé par le réalisateur canadien James Cameron. Outre sa participation dans des films comme Transformers, Tron: Legacy et un volet de la saga Pirates des Caraïbes, le studio s'est fait connaître en vieillissant de façon ultra-réaliste Brad Pitt dans L'Étrange histoire de Benjamin Button, en 2008.

La société ayant fait faillite en 2012, John Textor a alors lancé Pulse Evolution, qui développe des hologrammes, en particulier de stars disparues. En 2012, elle parvient ainsi à faire apparaître au festival de Coachella (Californie) le rappeur américain Tupac Shakur, décédé en 1996, sous les yeux ébahis du public. En 2014, c'est au tour de Michael Jackson de renaître lors des Billboard Music Awards. Ces deux performances sont visionnées des millions de fois sur Youtube, participant à l'essor de cette technologie.

Après s'être attelé à recréer des stars, l'homme d'affaires né dans le Missouri a encore franchi une étape en se lançant dans l'intelligence artificielle. Il a créé EvolutionAI et a déclaré sur son site internet dédier sa carrière à "la création d'humains digitaux qui aident à améliorer l'humanité."

L'Américain de 56 ans a été un skateur professionnel reconnu à la fin des années 70. A la suite de ses exploits sportifs et de sa carrière dans le cinéma, il a co-fondé FuboTv, un service de streaming axé sur la diffusion en direct d'événements sportifs. Ce qui l'a amené à se tourner vers le football. En juillet 2021, il a d'abord tenté de prendre le contrôle de Benfica, en vain. Le mois d'après, c'est vers l'Angleterre qu'il s'est tourné, en acquérant des actions de Crystal Palace, club de la banlieue sud de Londres évoluant en Premier League.

John Textor s'est ensuite emparé de Botafogo, club brésilien historique, en reprenant 90% de son capital. Il a ensuite fait son retour en Europe et a mis la main sur 80% des actions du RWD Molenbeek, qui ambitionne de retrouver l'élite du football belge. "John Textor est un passionné de foot qui veut aussi investir dans nos jeunes", a récemment expliqué Thierry Dailly, président du club.

