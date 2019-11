Foot : les Bleus s'imposent facilement en Albanie (2-0) et terminent à la première place de leur groupe de qualification pour l'Euro 2020

Les Tricolores devancent la Turquie, deux points derrière.

Du travail bien fait. La France a bouclé sa campagne d'éliminatoires pour l'Euro 2020 par une victoire solide contre l'Albanie à Tirana, dimanche 17 novembre. Les Français ont rapidement pris le large au tableau d'affichage, grâce à une belle tête de Corentin Tolisso sur coup franc dès la 8e minute, et grâce à la vista d'Antoine Griezmann à la demi-heure de jeu. Forts de ce succès, les Bleus terminent en tête de leur poule avec 25 points, devant la Turquie (23) et l'Islande (19), et auront donc un groupe relativement abordable lors de l'Euro 2020, en juin prochain.

Délice (nom masculin).

Définition : plaisir vif et délicat.

Synonymes : félicité, joie, ravissement, friandise, caresse, régal.

Exemple : une passe d'Antoine Griezmann. #Griezmann — Grégory Lallemand (@GregLallemand) 17 novembre 2019

Antoine Griezmann, qui s'est illustré pendant toute la partie, a inscrit au passage son 30e but en équipe de France, et rejoint Jean-Pierre Papin et Just Fontaine au classement des buteurs des Bleus. L'attaquant du Barça a offert plusieurs caviars à ses partenaires, qui ont soit fait preuve de maladresse, soit ont buté sur le gardien albanais qui s'est démené pendant 90 minutes. Notez au passage que Griezmann a enchaîné son 35e match de suite en bleu, deuxième meilleure série de l'histoire de la sélection derrière Patrick Vieira.

L'Albanie n'a véritablement mis la pression sur les Bleus qu'avant le coup d'envoi, quand le public s'est déchaîné par un tonnerre de sifflets pendant la Marseillaise. L'incident du match aller, où un mauvais hymne albanais (celui d'Andorre) avait été diffusé par erreur, n'était manifestement pas digéré.