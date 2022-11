En marge de l'annonce de sa liste, mercredi, le sélectionneur français a indiqué qu'il allait privilégier un système à quatre défenseurs comme en 2018, plutôt qu'une défense à trois.

Didier Deschamps a révélé, mercredi 9 novembre, sa liste de 25 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France. Parmi eux, pas moins de neuf défenseurs (Varane, Upamecano, Kimpembe, Konaté, Saliba, Koundé, Pavard, L. Hernandez et T. Hernandez). Questionné sur un potentiel retour d'une défense à quatre en conférence de presse, le sélectionneur a reconnu qu'il allait abandonner le système à trois. Un schéma qu'il avait testé à plusieurs reprises depuis l'Euro 2021.

"L'option n'est pas une défense à trois. Après analyse de ce qu'on a fait, beaucoup de discussions avec mon staff et avec les joueurs, on a estimé qu'on a été très souvent en déséquilibre, a expliqué le champion du monde 1998. Ce sera une défense à quatre. Dans une grande compétition, il faut être solide sur le plan défensif. C'est mieux, c'est plus adapté mais le système amène à des choix de joueurs différents".

Justement, le Marseillais Jonathan Clauss, qui avait été appelé lors des trois derniers rassemblements dans un rôle de piston, a fait les frais de cette décision. L'ancien du RC Lens n'a pas été convié au Mondial.