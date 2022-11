Coupe du monde 2022 : Giroud et Varane présents, Clauss absent... Découvrez la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour le Qatar

Une partie du suspense est levée. En proie à de nombreuses incertitudes ces dernières semaines au moment de réfléchir aux joueurs à convoquer pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Didier Deschamps a fini par trancher. Le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé, sur le plateau de TF1 mercredi 9 novembre, une liste de 25 joueurs retenus, dont Olivier Giroud et Raphaël Varane, qui affronteront l’Australie le 22 novembre pour l’entrée des Bleus dans ce Mondial.

Confronté à de nombreuses blessures de ses joueurs ces dernières semaines, Didier Deschamps a dû composer comme jamais pour former sa liste. "Ce n'est pas la liste la plus facile que j'ai eu à faire. Les circonstances font qu'il y a des joueurs en récupération, d'autres qui sont blessés ou peuvent encore se blesser. Cela accentue la réflexion avant les décisions", a précisé le sélectionneur en préambule, avant d'annoncer les noms des 25 élus.

S’il fallait retenir trois informations principales de cette liste, il s’agirait donc de la présence d’Olivier Giroud, de celles de Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé et de l’absence de Mike Maignan. Le premier, écarté de l’équipe de France après l’Euro 2021 puis rappelé seulement quand Karim Benzema était absent, semble avoir convaincu Didier Deschamps de sa capacité à occuper un rôle de remplaçant pendant la compétition.

Les trois suivants (Varane, Kimpembe, Koundé) sont encore blessés et Deschamps aura encore quelques jours devant lui pour faire le point avec son staff médical et ses joueurs sur leur état de forme. Le sélectionneur devra rendre sa liste définitive à la Fifa le lundi 14 novembre à 19 heures, soit le jour où l’ensemble des convoqués se retrouveront à Clairefontaine.

"Kimpembe a eu un petit souci, mais il sera déjà disponible dimanche avec son club. Varane, c'est une blessure un peu longue, mais il pourra, lui aussi, être disponible pour le premier match contre l'Australie, le 22, si tout se passe bien", a précisé Deschamps. Mike Maignan, de son côté, semble être trop court pour disputer la compétition et n’a pas été retenu.

Clauss, Mendy et Digne, les grands perdants

Les doutes physiques expliquent en partie pourquoi Deschamps a convoqué neuf défenseurs dans sa liste, dont Ibrahima Konaté. Ce dernier ne compte que deux sélections, en juin dernier, et n’a joué que quatre matchs avec Liverpool cette saison, mais il verra bien le Qatar. Il pourrait être amené à jouer le rôle de remplaçant des remplaçants chez les Bleus, ce qui avait provoqué des tensions lors de l’Euro 2021 avec des joueurs qui n’avaient pas foulé la pelouse.

Deschamps s’est pourtant résigné à retenir 25 joueurs, en sachant notamment que tous les joueurs seront inscrits sur la feuille de match, au contraire de l’Euro. Parmi tous ces défenseurs ne figurent ni Jonathan Clauss, ni Lucas Digne, ni Ferland Mendy. Le premier, 30 ans, voit ses rêves de Mondial se briser, alors que Benjamin Pavard et Jules Koundé pourraient occuper le côté droit de la défense des Bleus. À gauche, Deschamps comptera sur les frères Lucas et Théo Hernandez, puisque Digne et Mendy sont absents de la liste.

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot tiennent la corde pour remplacer Paul Pogba et N’Golo Kanté, colonne vertébrale du titre de champion du monde 2018, tous les deux forfaits pour la compétition. Dans ce secteur, Deschamps a fait appel à quatre autres joueurs : Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.

Sept attaquants dans la liste

C’est en attaque qu’il y avait le moins d’incertitudes. Outre Giroud, Deschamps a convoqué six autres attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Kingsley Coman, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé. Le dernier, qui n’a joué qu’un match avec les Bleus depuis un an et demi, est trop performant avec le FC Barcelone depuis le début de la saison pour que Deschamps puisse se passer de lui.

Le sélectionneur devrait faire confiance à son trio Griezmann-Mbappé-Benzema pour mener l’attaque des Bleus pendant la compétition. Mais le lauréat du dernier Ballon d’or n’a joué qu’un match ces trois dernières semaines, et sera absent pour la dernière rencontre du Real Madrid, jeudi 10 novembre, avant la Coupe du monde. Benzema ne risquera donc pas d’ajouter une blessure à ses récents pépins physiques.

Pour les autres, Deschamps surveillera attentivement le dernier week-end de compétition. En cas de blessure(s) supplémentaire(s), il aura jusqu’au lundi 21 novembre, veille de l’entrée dans la compétition des Bleus contre l’Australie, pour convoquer un nouveau joueur. D’ici là, le sélectionneur retrouvera ses troupes à Clairefontaine lundi prochain, avant de s’envoler avec eux et son staff pour le Qatar deux jours plus tard.

La liste des 25 Bleus

Gardiens (3) : Hugo Lloris (35 ans, Tottenham, 139 sélections), Alphonse Areola (29 ans, West Ham, 5 sélections), Steve Mandanda (37 ans, Stade rennais, 34 sélections).

Défenseurs (9) : Raphaël Varane (29 ans, Manchester United, 87 sélections), Lucas Hernandez (26 ans, Bayern Munich, 32 sélections), Théo Hernandez (25 ans, AC Milan, 7 sélections), Benjamin Pavard (26 ans, Bayern Munich, 46 sélections), Presnel Kimpembe (27 ans, Paris Saint-Germain, 28 sélections), Jules Koundé (23 ans, FC Barcelone, 12 sélections), William Saliba (21 ans, Arsenal, 7 sélections), Dayot Upamecano (24 ans, Bayern Munich, 7 sélections), Ibrahima Konaté (23 ans, Liverpool, 2 sélections).

Milieux (6) : Adrien Rabiot (27 ans, Juventus, 29 sélections), Aurélien Tchouaméni (22 ans, Real Madrid, 14 sélections), Youssouf Fofana (23 ans, AS Monaco, 2 sélections), Eduardo Camavinga (19 ans, Real Madrid, 4 sélections), Jordan Veretout (29 ans, Olympique de Marseille, 5 sélections), Mattéo Guendouzi (23 ans, Olympique de Marseille, 6 sélections).

Attaquants (7) : Karim Benzema (34 ans, Real Madrid, 97 sélections), Antoine Griezmann (31 ans, Atlético de Madrid, 110 sélections), Kylian Mbappé (23 ans, Paris Saint-Germain, 59 sélections), Christopher Nkunku (24 ans, RB Leipzig, 8 sélections), Olivier Giroud (36 ans, AC Milan, 114 sélections), Ousmane Dembélé (25 ans, FC Barcelone, 28 sélections), Kingsley Coman (26 ans, Bayern Munich, 40 sélections).