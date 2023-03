France-Pays-Bas : avec un doublé de Kylian Mbappé, les Bleus écrasent les Néerlandais pour leur premier match de l'année

Pour son premier match depuis la Coupe du monde, l’équipe de France a battu facilement les Pays-Bas (4-0), au terme d'une belle prestation collective et en dégageant par séquences une véritable impression de puissance.

L'équipe de France pouvait-elle rêver meilleur retour à la maison ? Trois mois et cinq jours après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine au Qatar, elle a en tout cas offert un très beau spectacle au public du Stade de France, vendredi 24 mars, face aux Pays-Bas (4-0). Grâce à des buts d'Antoine Griezmann (2e), Dayot Upamecano (8e) et Kylian Mbappé (21e, 88e), les Bleus entament parfaitement les éliminatoires de l'Euro 2024, face à des Néerlandais considérés comme leurs adversaires les plus redoutables dans le groupe B.

Avec ce large succès, les joueurs de l'équipe de France ont prouvé qu'ils n'ont pas peur du changement. À la suite des retraites internationales de Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane – les trois ont reçu un hommage expéditif avant la rencontre – les Bleus entamaient un nouveau cycle vendredi soir, avec toujours Didier Deschamps en meneur, et Kylian Mbappé comme nouveau guide.

Première réussie pour Mbappé comme capitaine

Après avoir réussi son premier test, celui de la communication en conférence de presse jeudi, le néo-capitaine a passé celui sur le terrain avec autant de brio. Antoine Griezmann a été déçu de ne pas être nommé capitaine ? Mbappé a éteint toute polémique en servant son vice-capitaine sur un plateau après une minute et 55 secondes de jeu, le but le plus rapide de l'équipe de France depuis 2006 (2e). "Grizou" et Mbappé ont célébré le tout dans une accolade qui montre que tout roule au sein du groupe.

Cette osmose s'est ressentie au cours d'une première période où la France a dégagé une impression de puissance comme rarement, pas même pendant le Mondial. Les Bleus ont assumé leur statut de vice-champions du monde en terrassant une deuxième fois les Pays-Bas avec le but de Dayot Upamecano, bien aidé par la mauvaise sortie de Jasper Cillessen (8e). Puis le gardien néerlandais a assisté, défait comme toute sa défense qui a rendu les armes sur l'action, au but de Mbappé (21e).

Sur le coup, on louera le geste de Randal Kolo Muani, dont la feinte vaut passe décisive. L'attaquant de l'Eintracht Francfort a marqué des points et Olivier Giroud a du souci à se faire. Malgré ces trois buts d'avance et cette domination sans partage, Didier Deschamps a eu des choses à redire sur son banc. Les Bleus ont offert quelques belles séquences, avec cette action qui s'est achevée par une reprise au-dessus de Mbappé (30e), mais ont aussi levé le pied, notamment en seconde période. Légèrement assoupis par le rythme plus faible, les Bleus ont été réveillés par Mbappé, auteur d'un rush en solitaire pour le doublé en fin de match (88e).

Maignan déjà décisif

Ne manquait plus qu'une performance de haute volée de Mike Maignan pour une performance parfaite. Le nouveau gardien numéro 1 des Bleus a été obligé de faire quelques exercices pour se réchauffer. Il n'a vraiment eu à intervenir que sur un coup-franc vicieux de Memphis Depay (58e) avant de sortir le penalty de ce dernier en fin de match (90e+4). Les Pays-Bas ont été bien loin de leur niveau de quarts-de-finaliste du dernier Mondial et d'équipe invaincue depuis 20 matchs dans le temps réglementaire. Attention à tout symptôme d'enflammade, car les Néerlandais ont été diminués par plusieurs blessures, et une infection virale qui a touché le groupe.

Les Bleus n'en ont cure et grapillent de la confiance avec une belle prestation où c'est surtout le collectif qui a brillé, avant un déplacement qui s'annonce piégeux en Irlande lundi 27 mars. Malgré ce succès, la route qui mène à l'Euro 2024 sera longue. À Dublin, l'équipe de France sera cette fois loin de ses bases, pas aussi bien accueillie que vendredi, et devra une nouvelle fois assumer son statut d'équipe vice-championne du monde.