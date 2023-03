DIRECT. France-Pays-Bas : Mbappé capitaine, Maignan dans les buts... Suivez et commentez la rentrée à hauts risques des Bleus, trois mois après la finale de la Coupe du monde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: @Vivelesport Tout simplement parce que l'Allemagne accueillera l'an prochain l'Euro (dans un format qu'on nous promet plus écologique, avec des équipes concentrées dans des régions pour les matchs de poules et éviter les déplacements en avion à travers le pays). La Mannschaft est donc qualifiée d'office.

: Bonjour Pierre une petite explication : pourquoi l’Allemagne n’apparaît-elle dans aucun groupe ? Pas de match de qualification pour cette équipe ? Merci au spécialiste foot et sport 🤾⛹🏻🚴‍♂️etc

: L'équipe des Pays-Bas apparaît comme le principal rival pour la première place de ce groupe de qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne (les autres équipes sont l'Irlande, la Grèce et Gibraltar). Il faut finir parmi les deux premiers pour être qualifié.

Maillot blanc pour le retour de nos Bleus. Coup d'envoi de France-Pays-Bas à 20h45 sur TF1.



: Pour cette rentrée, l'équipe de France évoluera dans son maillot blanc qu'on a peu vu à la Coupe du monde.

: La députée Insoumise Raquel Garrido lance, en écho à son collègue François Ruffin, le "49.3 challenge" au public du Stade de France, en appelant à une bronca à la 49e minute du match face aux Pays-Bas.

Des supporters néerlandais ont mis l'ambiance à Paris cet après-midi.



: Ne cherchez pas Juliette et Florence sur cette vidéo, encore que l'ambiance à la rédaction soit excellente, mais ce sont des supporters néerlandais qui ont mis l'ambiance à Paris cet après-midi.

: Ce soir au Stade de France : à la 49e minute et 3 secondes, le peuple siffle la retraite Macron #FRANED #FRAPBS

: @le président Le président de la République n'est pas prévu, sauf erreur de ma part, en tribune officielle ce soir mais le contexte social inspire les opposants à la réforme des retraites, comme le député Insoumis François Ruffin qui propose une action à la 49e minute, une façon de rappeler ce que son camp considère comme un passage en force à l'Assemblée nationale, l'usage de l'article 49.3 de la constitution.



Je vous laisse la responsabilité de votre "fuit-il le peuple"

: Le président sera t'il présent au match...? ou fuit-il le peuple ?

: Alors non, c'était le cuistot de l'équipe, mais le capitaine Virgil Van Djik a volé à son secours en conférence de presse : "La cause de ces symptômes de grippe intestinale est incertaine. J'ai moi-même mangé du poulet et je n'ai pour le moment aucun symptôme." N'empêche, selon le quotidien batave De Telegraaf, les joueurs se plaignent depuis plusieurs mois de la qualité des repas servis au Clairefontaine néerlandais, l’hôtel Woudschoten de Zeist. Il va peut-être y avoir un remaniement aux fourneaux néerlandais dans les prochains mois...

: Le cuisinier du poulet au curry était il français ?

: 4 à 2 pour la France, avec un doublé du capitaine !

: Allez un 3-1 des Bleus pour la première de Capitaine Mbappé !

: Hello @Fanzone ! Ils sont là, aussi frais qu'une assiette de croquettes de crevettes (spécialité batave à l'heure de l'apéritif). Juliette Campion et Florence Morel annoncent un succès des Bleus 3-1, je vois quant à moi un petit 2-0 (avec un doublé d'un Antoine Griezmann surmotivé). Pour la petite histoire, sachez que les Pays-Bas n'ont plus battu les Bleus dans l'Hexagone depuis les années 1930. Ce qui ne veut pas dire que ce sera une partie de plaisir ce soir.

: Hello Pierre ! Pronostic ? 3-0 pour la France

La composition des Pays-Bas:

La composition des Pays-Bas vient de tomber, avec une équipe fortement remaniée.



: La composition des Pays-Bas vient également de tomber, avec une équipe fortement remaniée en raison d'un poulet au curry manifestement pas de toute première fraîcheur, qui a décimé l'équipe mercredi. Cody Gakpo, qui a brillé au Mondial, ou encore le défenseur du Bayern Matthijs de Ligt ont dû céder leur place.

Le premier 11 de l'année. La composition des Bleus est tombée.



: La composition des Bleus est tombée. On va se concentrer sur les nouvelles têtes, au moins, les joueurs moins connus : Mike Maignan, qui brille sous les couleurs du Milan AC cette année, s'installe au poste de n°1 dans les cages. Conséquence du départ de Raphaël Varane, la charnière Upamecano-Konaté a une belle carte à jouer, tant les deux joueurs avaient montré de belles choses à la Coupe du monde. Enfin, Randal Kolo Muani, la belle histoire du Mondial, s'installe à la pointe de l'attaque à la place d'Olivier Giroud.

: Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous ! Je sais bien qu'on est fin mars, mais c'est la rentrée pour l'équipe de France, trois mois après sa finale perdue de Coupe du monde ! S'il y a beaucoup de nouvelles têtes chez les Bleus, on retrouve les habitués sur ce live, car nos amis Andrea La Perna et Denis Ménétrier sont au Stade de France pour suivre la rencontre avec nous.





: On accueille tout de suite dans ce direct mon collègue Pierre Godon (aka : mon sauveur) qui nous rejoint pour vous faire vivre le premier match de qualification des Bleus pour l'Euro 2024.

Le Bayern Munich a décidé de se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann, et de le remplacer par Thomas Tuchel pour un contrat jusqu'à l'été 2025, à quelques jours d'un mois d'avril décisif pour la saison des Munichois.

: C'est un gros test pour les Bleus. Pour son premier match de qualifications à l'Euro 2024, l’équipe de France affronte ce soir les Pays-Bas, quarts de finaliste de la dernière Coupe du monde. Un match et un adversaire à ne pas prendre à la légère, explique franceinfo sport. (FRANCK FIFE / AFP)