France-Belgique : les Bleus renversent les Diables rouges au terme d’un match fou et rejoignent l'Espagne en finale de la Ligue des nations

Roberto Martinez, le sélectionneur belge, doit encore se demander comment son équipe a pu laisser cette place en finale lui glisser d'entre les mains. À la 87e minute de jeu, la Belgique menait 3-2 grâce à un deuxième but de Romelu Lukaku. C'était sans compter sur l'intervention de la VAR qui l'invalidait pour un hors-jeu de l'attaquant belge. Les supporters français explosaient de joie. Mais pas autant que trois minutes plus tard, sur le but de la libération signé Theo Hernandez (90e).

Jeudi 7 octobre, dans le Juventus Stadium de Turin et au terme d'un match totalement fou, l'équipe de France a donc renversé la Belgique (3-2) pour décrocher une place en finale de la Ligue des nations. Le tout grâce à un sursaut d'orgueil dès le début de la deuxième période, alors que les joueurs de Didier Deschamps étaient menés de deux buts.

On est en Finale de la Nations League après un match complètement fou (2-3) !!! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/UlMxMQ2Noq — Equipe de France (@equipedefrance) October 7, 2021

Mbappé prend ses responsabilités

Ce match, les Bleus l'ont donc réellement débuté après la pause. Ou plutôt, les Belges ont arrêté de le jouer à ce moment-là. Et le constat est terrible pour eux et leurs supporters, médusés à l'issue de la rencontre. Face à des Diables Rouges acculés devant leur défense, qui est sans aucun doute leur point faible, les Tricolores ont poussé devant leurs supporters qui ont traversé les Alpes pour assister à la rencontre. Mais sans se montrer dangereux jusqu'à cette occasion de Karim Benzema.

À dire vrai, cette action n'est pas vraiment une occasion, mais le magicien du Real Madrid l'a transformé comme telle, pour revenir à un but des Belges (62e). Sur le coup, Kylian Mbappé jouait les passeurs. Il s'est mué en sauveur quelques minutes plus tard. L'attaquant du Paris Saint-Germain, visiblement peu marqué par son échec dans l'exercice contre la Suisse en juin dernier, a fait preuve de caractère et n'a pas hésité à prendre le ballon au moment où l'arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty pour une faute de Youri Tielemans sur Antoine Griezmann. Avant de le transformer sans trembler (69e) pour fêter par un but sa 50e sélection.

Kylian Mbappé - the youngest ever to play 50 games for France - delivers again for Les Bleus!#NationsLeague pic.twitter.com/1nbaAs0CGW — UEFA Nations League (@EURO2024) October 7, 2021

Les supporters neutres présents au Juventus Stadium se régalaient. Ceux de la Belgique, eux, déchantaient. Et pour cause : leur équipe avait réalisé une première période presque parfaite, marquée par deux buts coup sur coup de Yannick Ferreira Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (41e). Prise à défaut deux fois d'affilée, et traversée par un sentiment d'abattement, l'équipe de France semblait déjà éliminée. Après s'être fait martyriser par la Suisse à l'Euro, les Bleus étaient encore maîtrisés par un de leurs voisins.

Trois minutes renversantes

C'était donc sans compter sur cette révolte et on ne sait pas ce que Deschamps a dit à ses joueurs dans les vestiaires à la mi-temps, mais les murs ont certainement tremblé. Au milieu de tout ça, le sélectionneur peut remercier son capitaine Hugo Lloris, deux fois décisif face à Kevin de Bruyne (4e, 74e). Quelques instants donc avant ces trois minutes absolument ébouriffantes, ce but refusé de Lukaku, cette barre trouvée par Paul Pogba sur coup-franc (90e) et ce but de Theo Hernandez, petit nouveau au sein de l'équipe de France, sur une frappe surpuissante.

Après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018, les Français refont donc le coup aux Belges, dont les supporters ont rapidement quitté le Juventus Stadium. Les fans des Bleus, eux, sont restés de longues minutes de plus pour fêter leurs héros du soir. Qui vont désormais se tourner vers une finale à jouer dimanche soir, au stade San Siro de Milan, face à l'Espagne. Avec un titre à aller chercher à la clé. Qui serait un beau lot de consolation après l'échec de l'Euro il y a trois mois.