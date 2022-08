Football : Paul Pogba se dit victime d'une tentative d'extorsion

La vidéo a été vue plus de quatre millions de fois sur les réseaux sociaux. On y voit Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, promettant des révélations à l'encontre du joueur de l'équipe de France. "J'estime que (…) le monde entier mérite de savoir certaines choses", explique-t-il. Aussitôt, via un communiqué de ses avocats et de son agente, le champion du monde a contre-attaqué. "Ces déclarations ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", détaille le communiqué.

Une enquête confiée à la police judiciaire

Une enquête a été ouverte début août et confiée au service de la Direction centrale de la police judiciaire. Le joueur des Bleus aurait notamment été menacé par des hommes armés, selon ses déclarations à la police. Les malfaiteurs présumés lui réclameraient 13 millions d'euros pour services rendus, sans plus de précision.