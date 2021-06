Euro 2021 : Karim Benzema, "un modèle de réussite" selon Emmanuel Macron

Lors de sa traditionnelle visite d'avant grande compétition jeudi 10 juin, le président de la République Emmanuel Macron s'est attardé sur le cas Karim Benzema. Touché à la cuisse lors du dernier match amical contre la Bulgarie cette semaine, l'attaquant du Real Madrid a été questionné sur son état de santé par le chef de l'Etat, qui a également délivré son sentiment sur l'ancien Lyonnais, dans une interview à RMC.

"Comment ça va Karim ? Ça me fait plaisir", avait lancé Emmanuel Macron à son arrivée au château de Clairefontaine. Avant de rajouter : "Bon ça va ? Ce n'est pas une blessure sérieuse ?". Ce par quoi le Madrilène, de retour en sélection après plus de cinq ans d'absence, lui a répondu par la négative. Emmanuel Macron a alors terminé la discussion par : "C'est vrai ? Rien de méchant ? Top !"

Le président de la République ne s'est pas arrêté là puisque, interrogé sur RMC quelques minutes après, il a tenu à montrer toute son admiration pour le n°19 de l'équipe de France. "Je pense que Karim Benzema représente quelque chose. Il y avait eu des moments plus tendus. Pour beaucoup de Français, c’est d’abord un grand champion de foot et je ne dis pas ça que pour sa jeunesse lyonnaise (sourire). Il est parti depuis plusieurs années en Espagne et est suivi de près par les fans. Je pense aussi que c’est un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes issus de l’immigration".

Et de confier son plaisir de la revoir porter ce maillot bleu : "Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix, pour son équipe et le sport. Il a aussi fait un choix qui est important et symbolique pour la nation. Ça veut dire que, quand on a des différends à un moment donné, des raisons qui font qu’on ne retient pas quelqu'un, et bien on peut évoluer parce que cette personne mûrit, corrige ses défauts. Karim Benzema a gagné en maturité sportive et personnelle. On le sent, il est beaucoup plus serein et épanoui." Et il prédit même : "Je n’aspire qu’à une chose : qu’il écrive la page de l’immense joueur qu’il est au sein de l’équipe de France. Je sens qu’il a envie de faire ça."