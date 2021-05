Euro 2021 : Karim Benzema est "une arme offensive supplémentaire et une arme de grand talent", selon Bixente Lizarazu

Didier Deschamps a dévoilé mardi 18 mai les noms des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2021 de football qui aura lieu pendant l'été (11 juin-11 juillet) et Karim Benzema en fait partie, cinq ans après sa mise à l'écart. Sur franceinfo, Bixente Lizarazu, consultant football de franceinfo, estime que le joueur est "une arme offensive supplémentaire et une arme de grand talent."

"Son parcours en club est extraordinaire donc il n'y avait pas de débat sur le plan sportif. Je pense qu'ils ont réussi à se parler enfin. On peut se dire qu'ils auraient pu le faire avant pour éviter tout ça, mais comme l'a dit Didier Deschamps, il faut regarder devant et il y a un Euro à préparer et on peut le faire avec une arme offensive supplémentaire et une arme de grand talent", commente-t-il.

Bixente Lizarazu s'interroge sur les raisons de la décision du sélectionneur. "On va attendre que Didier Deschamps en dise un petit peu plus, parce que là il dit qu'il ne veut pas dévoiler un mot sur les raisons qui l'ont fait changer d'avis, poursuit l'ancien footballeur international. Ça fait cinq ans et demi. Il aurait pu prendre cette décision après l'Euro-2016, il aurait pu prendre cette décision avant la Coupe du Monde 2018, mais il la prend maintenant. Ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont réglé leurs différends. Je ne peux pas faire d'analyse sur ça."

"C'est une discussion entre deux hommes, ils étaient brouillés, visiblement ils ont réglé leurs problèmes." Bixente Lizarazu à franceinfo

L'ancien footballeur international salue par ailleurs la qualité de la sélection. "Didier Deschamps a plein d'options, a plein de joueurs de talents à disposition devant, se réjouit-il. Quand on a Griezmann, Mbappé, Dembélé, Benzema, Giroud, Coman, ça fait quand même beaucoup de matière. Je pense que toutes les sélections aimeraient avoir ce talent devant. Mais il faut trouver la bonne formule, trouver les bons équilibres, trouver les bonnes combinaisons de joueurs parce que ce n'est pas en mettant sept joueurs offensifs qu'on va marquer forcément plus de buts que l'adversaire. Il faut attaquer et défendre."